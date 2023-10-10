В США предложили перенаправить Израилю всю украинскую помощь

Все средства Вашингтона для поддержки Киева должны быть перенаправлены Израилю, где сейчас идет война с Палестиной. Об этом заявил сенатор США от штата Миссури Джош Хоули.
«Израиль сталкивается с экзистенциальной угрозой. Любое финансирование, предназначенное для Украины, должно быть немедленно перенаправлено Иерусалиму», — написал Джош Хоули в соцсети X.
Республиканцы из американского Конгресса неоднократно высказывались против поддержки Киева в конфликте с Москвой. Летом 2023 года конгрессмены не захотели финансировать ВСУ из-за неудач при контрнаступлении, передает
Однако 7 октября палестинское движение ХАМАС начало войну в Израиле. Тогда власти США придумали связать помощь Киеву и Иерусалиму, чтобы скрыть, сколько средств выделяется для украинской стороны, сообщает деловое издание «Взгляд».
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.