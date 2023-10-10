В США предложили перенаправить Израилю всю украинскую помощь

Американский сенатор Хоули: все средства для Украины нужно перенаправить Израилю
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Средства для Украины нужно передать Израилю, сказал Джош Хоули Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Все средства Вашингтона для поддержки Киева должны быть перенаправлены Израилю, где сейчас идет война с Палестиной. Об этом заявил сенатор США от штата Миссури Джош Хоули.

«Израиль сталкивается с экзистенциальной угрозой. Любое финансирование, предназначенное для Украины, должно быть немедленно перенаправлено Иерусалиму», — написал Джош Хоули в соцсети X.

Республиканцы из американского Конгресса неоднократно высказывались против поддержки Киева в конфликте с Москвой. Летом 2023 года конгрессмены не захотели финансировать ВСУ из-за неудач при контрнаступлении, передает MK.RU.

Однако 7 октября палестинское движение ХАМАС начало войну в Израиле. Тогда власти США придумали связать помощь Киеву и Иерусалиму, чтобы скрыть, сколько средств выделяется для украинской стороны, сообщает деловое издание «Взгляд».

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Все средства Вашингтона для поддержки Киева должны быть перенаправлены Израилю, где сейчас идет война с Палестиной. Об этом заявил сенатор США от штата Миссури Джош Хоули. «Израиль сталкивается с экзистенциальной угрозой. Любое финансирование, предназначенное для Украины, должно быть немедленно перенаправлено Иерусалиму», — написал Джош Хоули в соцсети X. Республиканцы из американского Конгресса неоднократно высказывались против поддержки Киева в конфликте с Москвой. Летом 2023 года конгрессмены не захотели финансировать ВСУ из-за неудач при контрнаступлении, передает MK.RU. Однако 7 октября палестинское движение ХАМАС начало войну в Израиле. Тогда власти США придумали связать помощь Киеву и Иерусалиму, чтобы скрыть, сколько средств выделяется для украинской стороны, сообщает деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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