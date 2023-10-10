Статусный единоросс заявил о перевороте в свердловской политике

Во фракции, возглавляемой Алексеем Вихаревым, — 27 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководителями всех комиссий в новой гордуме Екатеринбурга стали депутаты от «Единой России», и это — «новый этап свердловской политики», заявил глава фракции ЕР Алексей Вихарев, комментируя итоги заседания 10 октября. По его словам, властная вертикаль укрепилась.

Как писало URA.RU, главой думской комиссии по экономике стал Артур Зиганшин, комиссии по местному самоуправлению — Дмитрий Сергин, комиссии по городскому хозяйству — Александр Колесников из команды Вихарева, комиссии по муниципальной собственности — Алексей Шестаков, комиссии по образованию и молодежной политике — Владислав Овчинников, комиссии по соцзащите и здравоохранению — Станислав Киселев («Ренова»), комиссии по бюджету — Елена Бондаренко. В ближайшее время станут известны фамилии их замов.

«Все депутаты, возглавившие комиссии, входят во фракцию „Единая Россия“. В отличие от дум других созывов, где руководящие должности занимали представители разных партий. Это важно для меня как руководителя фракции. Властная вертикаль укрепилась. Команда губернатора, команда главы будет работать слаженно и четко, как единый механизм. Партия, с одной стороны, оказывает доверие своим депутатам, с другой — разделяет ответственность за их работу. Это новый этап свердловской политики. Новая страница», — заявил Вихарев.

Фракцию он возглавил 15 сентября. На внеочередном заседании думы 13 октября должны избрать спикера (Анну Гурарий).