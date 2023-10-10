Оппоненты мэра Екатеринбурга отказались от борьбы за должность в думе

Виталий Чачин на заседание даже не пришел Фото: Илья Московец © URA.RU

Команда миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), оппонировавшая мэрии на сентябрьских выборах, в новой гордуме Екатеринбурга отказалась бороться за председательство в комиссии по экономике и инвестициям (состоит из шести депутатов). Эту должность получил протеже мэра Алексея Орлова, депутат Артур Зиганшин, передает корреспондент URA.RU.

Зиганшина утвердили единогласно — на первом заседании комиссии. Руки за него подняли даже депутаты Игорь Володин, Тимофей Жуков и Антон Швалев (команда Кочеткова), которые записались в комиссию только для того, чтобы поддержать своего товарища Виталия Чачина. Чачин, который возглавлял комиссию в предыдущем созыве и хотел сохранить этот статус (Орлов не позволил как раз из-за Кочеткова), не пришел и заранее проинформировал коллег, что сдается.

Один из депутатов отметил, что, даже если бы Чачин и его соратники решили побороться, шансов у них не было: на заседание пришли вице-спикеры думы Михаил Матвеев и Илья Бондарев, имеющие право голоса в любой комиссии. URA.RU анонсировало такой сценарий еще 2 октября.

Но фракция Кочеткова без комиссии все же не осталась. Володин предсказуемо возглавил комиссию по безопасности. Комиссией по местному самоуправлению будет руководить Дмитрий Сергин (ориентирован на Орлова и его зама Рустама Галямова), комиссией по городскому хозяйству — Александр Колесников из команды депутата Алексея Вихарева, комиссией по муниципальной собственности — Алексей Шестаков (РМК), комиссией по образованию и молодежной политике — Владислав Овчинников (РМК), комиссией по соцзащите и здравоохранению — Станислав Киселев («Ренова»), комиссией по бюджету — Елена Бондаренко (AVS Group). Все эти фамилии URA.RU называло 6 октября.