Володин пригрозил Магаданом некоторым релокантам, вернувшимся в Россию

Володин посоветовал «подлым релокантам» не возвращаться в Россию
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Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
Вячеслав Володин призвал лишать свободы «подлых релокантов» Фото:

Релокантам, уехавшим из России и радовавшимся ударам по РФ, не следует возвращаться, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он пообещал лишение свободы, что всем, кто совершал «подлые поступки», обпеспечен Магадан.

«Тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму, он должен осознавать, что здесь его не только не ждут, но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен», — сказал Володин на заседании Госдумы. Трансляция ведется на сайте нижней палаты парламента.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник предложил для уехавших и критикующих Россию можно ввести смертную казнь. А заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал релокантов одинокими и никому не нужными людьми.

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Релокантам, уехавшим из России и радовавшимся ударам по РФ, не следует возвращаться, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он пообещал лишение свободы, что всем, кто совершал «подлые поступки», обпеспечен Магадан. «Тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму, он должен осознавать, что здесь его не только не ждут, но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен», — сказал Володин на заседании Госдумы. Трансляция ведется на сайте нижней палаты парламента. Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник предложил для уехавших и критикующих Россию можно ввести смертную казнь. А заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал релокантов одинокими и никому не нужными людьми.
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