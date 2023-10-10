МИД РФ отреагировало на просьбы россиян эвакуироваться из Израиля и Палестины МИД РФ: Москва прорабатывает вопрос об эвакуации граждан РФ с Палестины 10 октября 2023 в 17:22 Размер текста - 17 + Мария Захарова сообщила, что посольство РФ в Израиле сообщает актуальную информацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Москва прорабатывает вопрос об эвакуации граждан РФ с территории Палестины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Москва прорабатывает вопрос об эвакуации россиян, находящихся на палестинских территориях. Мы получаем огромное количество звонков», — сообщила Захарова на брифинге. Трансляция ее выступления идет на youtube-канале МИД РФ. По словам Захаровой, посольство РФ в Израиле сообщает актуальную информацию. Она отметила, что телефоны горячих линий работают, они указаны на официальных сервисах ведомства. Война между Палестиной и Израилем началась 7 октября, когда террористы палестинского движения ХАМАС выпустили пять тысяч ракет по территории Израиля. Армия Израиля сосредотачивает большое количество танков и другой военной техники у границ сектора Газа, передает деловое издание «Взгляд». Москва прорабатывает вопрос об эвакуации граждан РФ с территории Палестины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Москва прорабатывает вопрос об эвакуации россиян, находящихся на палестинских территориях. Мы получаем огромное количество звонков», — сообщила Захарова на брифинге. Трансляция ее выступления идет на youtube-канале МИД РФ. По словам Захаровой, посольство РФ в Израиле сообщает актуальную информацию. Она отметила, что телефоны горячих линий работают, они указаны на официальных сервисах ведомства. Война между Палестиной и Израилем началась 7 октября, когда террористы палестинского движения ХАМАС выпустили пять тысяч ракет по территории Израиля. Армия Израиля сосредотачивает большое количество танков и другой военной техники у границ сектора Газа, передает деловое издание «Взгляд». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям