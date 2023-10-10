МИД РФ отреагировало на просьбы россиян эвакуироваться из Израиля и Палестины

МИД РФ: Москва прорабатывает вопрос об эвакуации граждан РФ с Палестины
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова сообщила, что посольство РФ в Израиле сообщает актуальную информацию Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Москва прорабатывает вопрос об эвакуации граждан РФ с территории Палестины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Москва прорабатывает вопрос об эвакуации россиян, находящихся на палестинских территориях. Мы получаем огромное количество звонков», — сообщила Захарова на брифинге. Трансляция ее выступления идет на youtube-канале МИД РФ.

По словам Захаровой, посольство РФ в Израиле сообщает актуальную информацию. Она отметила, что телефоны горячих линий работают, они указаны на официальных сервисах ведомства.

Война между Палестиной и Израилем началась 7 октября, когда террористы палестинского движения ХАМАС выпустили пять тысяч ракет по территории Израиля. Армия Израиля сосредотачивает большое количество танков и другой военной техники у границ сектора Газа, передает деловое издание «Взгляд».

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Москва прорабатывает вопрос об эвакуации граждан РФ с территории Палестины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Москва прорабатывает вопрос об эвакуации россиян, находящихся на палестинских территориях. Мы получаем огромное количество звонков», — сообщила Захарова на брифинге. Трансляция ее выступления идет на youtube-канале МИД РФ. По словам Захаровой, посольство РФ в Израиле сообщает актуальную информацию. Она отметила, что телефоны горячих линий работают, они указаны на официальных сервисах ведомства. Война между Палестиной и Израилем началась 7 октября, когда террористы палестинского движения ХАМАС выпустили пять тысяч ракет по территории Израиля. Армия Израиля сосредотачивает большое количество танков и другой военной техники у границ сектора Газа, передает деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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