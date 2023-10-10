МИД РФ отреагировало на просьбы россиян эвакуироваться из Израиля и Палестины

Москва прорабатывает вопрос об эвакуации граждан РФ с территории Палестины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Москва прорабатывает вопрос об эвакуации россиян, находящихся на палестинских территориях. Мы получаем огромное количество звонков», — сообщила Захарова на брифинге. Трансляция ее выступления идет на youtube-канале
По словам Захаровой, посольство РФ в Израиле сообщает актуальную информацию. Она отметила, что телефоны горячих линий работают, они указаны на официальных сервисах ведомства.
Война между Палестиной и Израилем началась 7 октября, когда террористы палестинского движения ХАМАС выпустили пять тысяч ракет по территории Израиля. Армия Израиля сосредотачивает большое количество танков и другой военной техники у границ сектора Газа, передает деловое издание «Взгляд».
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.