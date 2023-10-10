Суд рассмотрит дело пермского экс-депутата, который оставил сирот без дома

Экс-депутата обвиняют в хищении крупных сумм денег Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В суд направлено уголовное дело в отношении трех жителей региона. Их обвиняют в том, что они украли крупную сумму денег при строительстве домов для детей-сирот. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета. По данным «Коммерсант-Прикамье» речь идет о бывшем депутате заксобрания Викторе Плюснине, его сыне Егоре, а также предпринимателе Юрии Рогожникове.

«В период с 2013 года по 3 ноября 2017 года обвиняемые из обманным путем похитили бюджетные денежные средства в особо крупном размере. Деньги были выделены на строительство нового многоквартирного дома, предназначенного для детей-сирот (160 квартир) и лиц, подлежащих переселению из ветхого и аварийного жилья (90 квартир)», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что на строительство дома из бюджета было выделено более 300 млн рублей. Дом обвиняемые построили, но с существенными недостатками. Это уже вторая попытка направить уголовное дело в суд. Ранее суд посчитал, что предъявленное обвинение не соответствует обвинительному заключению.

Виктор Плюснин был депутатом ЗС Прикамья (с 2001 по 2021 годы) и возглавлял парламентский комитет по развитию инфраструктуры. По версии следствия, он фактически руководил строительством некачественного социального жилья через жену и сыновей. Бывшему чиновнику предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В июле 2023 года Плюснин подал заявление в суд с просьбой признать его банкротом.