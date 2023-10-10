Министр обороны Израиля заявил, что ЦАХАЛ переходит к «полноценному наступлению»

10 октября 2023 в 22:30 Размер текста - 17 +

Армия Израиля уничтожит всех участников ХАМАСа, заявил Йоав Галант Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Армия Израиля (ЦАХАЛ) начинает полноценное наступление на сектор Газа. Об этом заявил министр обороны страны Йоав Галант. Новость по теме Выросло число погибших россиян в конфликте Израиля и Палестины: главное к вечеру 10 октября «Израиль переходит в полное наступление, сектор Газа никогда не вернется к тому, что было», — заявил Галант, его слова приводит издание Times of Israel. Он добавил, что израильские военные восстановили контроль над территориями и переходят к полноценному наступлению. Галант отметил, что Армия Израиля уничтожит всех участников ХАМАСа. Война между Палестиной и Израилем началась 7 октября. 10 октября правящее в секторе Газа движение ХАМАС начало «самый жестокий обстрел» Тель-Авива и Ашдода. Агентство Reuters и телеканал i24news сообщили, что на юге Израиля, в кибуце Кфар-Аза, найдены тела около 200 человек, в том числе 40 детей и младенцев. При этом, некоторые из тел были обезглавлены.

Армия Израиля (ЦАХАЛ) начинает полноценное наступление на сектор Газа. Об этом заявил министр обороны страны Йоав Галант. «Израиль переходит в полное наступление, сектор Газа никогда не вернется к тому, что было», — заявил Галант, его слова приводит издание Times of Israel. Он добавил, что израильские военные восстановили контроль над территориями и переходят к полноценному наступлению. Галант отметил, что Армия Израиля уничтожит всех участников ХАМАСа. Война между Палестиной и Израилем началась 7 октября. 10 октября правящее в секторе Газа движение ХАМАС начало «самый жестокий обстрел» Тель-Авива и Ашдода. Агентство Reuters и телеканал i24news сообщили, что на юге Израиля, в кибуце Кфар-Аза, найдены тела около 200 человек, в том числе 40 детей и младенцев. При этом, некоторые из тел были обезглавлены.