Министр обороны Израиля заявил, что ЦАХАЛ переходит к «полноценному наступлению»

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Армия Израиля уничтожит всех участников ХАМАСа, заявил Йоав Галант Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Армия Израиля (ЦАХАЛ) начинает полноценное наступление на сектор Газа. Об этом заявил министр обороны страны Йоав Галант.

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«Израиль переходит в полное наступление, сектор Газа никогда не вернется к тому, что было», — заявил Галант, его слова приводит издание Times of Israel. Он добавил, что израильские военные восстановили контроль над территориями и переходят к полноценному наступлению. Галант отметил, что Армия Израиля уничтожит всех участников ХАМАСа.

Война между Палестиной и Израилем началась 7 октября. 10 октября правящее в секторе Газа движение ХАМАС начало «самый жестокий обстрел» Тель-Авива и Ашдода. Агентство Reuters и телеканал i24news сообщили, что на юге Израиля, в кибуце Кфар-Аза, найдены тела около 200 человек, в том числе 40 детей и младенцев. При этом, некоторые из тел были обезглавлены.

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Армия Израиля (ЦАХАЛ) начинает полноценное наступление на сектор Газа. Об этом заявил министр обороны страны Йоав Галант. «Израиль переходит в полное наступление, сектор Газа никогда не вернется к тому, что было», — заявил Галант, его слова приводит издание Times of Israel. Он добавил, что израильские военные восстановили контроль над территориями и переходят к полноценному наступлению. Галант отметил, что Армия Израиля уничтожит всех участников ХАМАСа. Война между Палестиной и Израилем началась 7 октября. 10 октября правящее в секторе Газа движение ХАМАС начало «самый жестокий обстрел» Тель-Авива и Ашдода. Агентство Reuters и телеканал i24news сообщили, что на юге Израиля, в кибуце Кфар-Аза, найдены тела около 200 человек, в том числе 40 детей и младенцев. При этом, некоторые из тел были обезглавлены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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