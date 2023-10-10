Выросло число погибших россиян в конфликте Израиля и Палестины: главное к вечеру 10 октября

ХАМАС сообщило, что совершило ракетные удары по курортному городу Ашкелон
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Посольство РФ сообщило, что четверо россиян погибло из-за конфликта Израиля и Палестины. Шесть граждан РФ считаются пропавшими без вести. URA.RU приводит главные новости конфликта к вечеру 10 октября.
- В результате войны в Израиле погибло четверо россиян. Об этом сообщили в посольстве РФ. Ведомство отметило, что еще шестеро россиян считаются пропавшими без вести.
- Сотни россиян обратились с заявлениями в посольство РФ с просьбой эвакуировать их из погрязшего в войне Израиля. Об этом заявил российский диппредставитель в Тель-Авиве Анатолий Викторов.
- Военные США прибыли в Израиль. Об этом сообщило издание Visegrad 24. По словам представителя Пентагона, США могут участвовать в конфликте Израиля и Палестины.
- Израиль разрешил призывать дополнительных 360 тысяч резервистов для участия в войне с Палестиной. Военнослужащих будут набирать из числа тех, кто живет в странах Европы.
- Палестинское движение ХАМАС сообщило, что начало массированный обстрел Тел-Авива и Ашдода. Боевики назвали обстрел Тель-Авива самым жестоким за последние годы.
- ХАМАС заявило о совершении ракетных ударах по курортному городу Ашкелон. Он расположен на юго-западе Израиля на побережье Средиземного моря.
- Террористы ХАМАС убили 25 израильских женщин-солдат, включая командира роты управления координации правоохранительных операций Мартин Кузмицак. Об этом заявили в telegram-канале лагеря палестинских беженцев Дженин. Однако позднее информацию об убийствах удалили.
- Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об убийстве министра экономики ХАМАСА в секторе Газа Джоада Абу Шамале. Он руководил финансированием терроризма в Газе и за его пределами.
- Бригада Изз ад-Дин из ХАМАСа пообещала уничтожать города Израиля за убийства гражданского населения. Они отметили, что когда Ашкелон будет уничтожен, они приступят к уничтожению других населенных пунктов.
- Евросоюз признал палестинскую группировку ХАМАС террористической организацией. Об этом заявила премьер Франции Элизабет Борн.
- ХАМАС начнет использовать в войне с Израилем иранские ракеты «Туфан». Об этом сообщили представители палестинского движения.
- Армия Израиля (ЦАХАЛ) взяла под контроль южную границу с сектором Газа. Об этом заявили на телеканале i24NEWS со ссылкой на представителя армии. Там отметили, что палестинские боевики все еще могут скрываться на израильской территории.
- На юге Израиля, в кибуце Кфар-Аза, были обнаружены тела около 200 человек. Среди погибших были 40 детей, в том числе младенцы. Информацию об этом подтвердили агентство Reuters и телеканал i24news. Отмечается, что у некоторых тел отрезаны головы.
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