Выросло число погибших россиян в конфликте Израиля и Палестины: главное к вечеру 10 октября

Посольство РФ: число погибших россиян в ходе войны в Израиле выросло до четырех

10 октября 2023 в 22:30 Размер текста - 17 +

Посольство РФ сообщило, что четверо россиян погибло из-за конфликта Израиля и Палестины. Шесть граждан РФ считаются пропавшими без вести. URA.RU приводит главные новости конфликта к вечеру 10 октября.