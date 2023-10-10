10 октября 2023

Число погибших при ударах по сектору Газа увеличилось до 900 человек

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Флаги иностранных государств. Челябинск, израиль, флаг, флаг израиля
Израиль произвел серию ударов по Сектору Газа Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В секторе Газа выросло число погибших в результате ударов военных Израиля. По данными минздрава анклава, количество умерших достигло 900, пострадали 4,5 тысячи человек.

«Преступления израильской оккупации против нашего палестинского народа привели на данный момент к гибели 900 человек, среди них 260 детей и 230 женщин. Кроме того, 4500 граждан получили различные ранения», — цитируют данные минздрава анклава РИА Новости.

Израильская армия 7 октября сообщила, что ХАМАС обстреляли ракетами территорию страны. В ответ Израиль объявил о начале контртеррористической операции в Газе, а затем о полномасштабной войне и сборе резервистов. 10 октября истребители Израиля совершили более 100 ударов по целям в Аль-Форкане в секторе Газа. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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В секторе Газа выросло число погибших в результате ударов военных Израиля. По данными минздрава анклава, количество умерших достигло 900, пострадали 4,5 тысячи человек. «Преступления израильской оккупации против нашего палестинского народа привели на данный момент к гибели 900 человек, среди них 260 детей и 230 женщин. Кроме того, 4500 граждан получили различные ранения», — цитируют данные минздрава анклава РИА Новости. Израильская армия 7 октября сообщила, что ХАМАС обстреляли ракетами территорию страны. В ответ Израиль объявил о начале контртеррористической операции в Газе, а затем о полномасштабной войне и сборе резервистов. 10 октября истребители Израиля совершили более 100 ударов по целям в Аль-Форкане в секторе Газа. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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