Число погибших при ударах по сектору Газа увеличилось до 900 человек

В секторе Газа выросло число погибших в результате ударов военных Израиля. По данными минздрава анклава, количество умерших достигло 900, пострадали 4,5 тысячи человек.
«Преступления израильской оккупации против нашего палестинского народа привели на данный момент к гибели 900 человек, среди них 260 детей и 230 женщин. Кроме того, 4500 граждан получили различные ранения», — цитируют данные минздрава анклава РИА Новости.
Израильская армия 7 октября сообщила, что ХАМАС обстреляли ракетами территорию страны. В ответ Израиль объявил о начале контртеррористической операции в Газе, а затем о полномасштабной войне и сборе резервистов. 10 октября истребители Израиля совершили более 100 ударов по целям в Аль-Форкане в секторе Газа. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
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