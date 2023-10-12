12 октября 2023

Курганский штурмовик рассказал, как на фронте работали командиры ЧВК «Вагнер»

Боец ЧВК «Вагнер» из Кургана: командир «Лотос» устраивал разборки в госпиталях
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Несогласованный автопробег ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, шеврон, чвк вагнер, pmc wagner group, группа вагнера
Курганский боец рассказал о командирах ЧВК «Вагнер» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Курганский штурмовик ЧВК «Вагнер» рассказал, какими задачами занимались командиры компании на передовой. По его словам, командир с позывным «Лотос» устраивал разносы врачам, которые плохо лечили бойцов в госпиталях. Об этом военнослужащий сообщил корреспонденту URA.RU.

«Командир „Лотос“ (Антон Елизаров), когда приезжал в Луганск, то ездил по госпиталям и устраивал разнос врачам, которые плохо или долго лечат его бойцов. К тому же, в одной из больниц лечился его брат. А командир „Вагнер“ (Дмитрий Уткин) приезжал в учебку и лично следил за подготовкой бойцов, потому что лично отвечал за это перед „Первым“ (Евгением Пригожиным)», — рассказал боец. При этом он отметил, что на фронте командиры первого звена старались нигде появлялись вместе — были такие правила.

Ранее URA.RU писало, что курганский боец из зоны СВО рассказал о системе штрафов в ЧВК «Вагнер». По его словам, на фронте компания лишала зарплат за потерю оружия и снаряжения в бою. В частности, за утерянный жетон штрафовали на 100 тысяч рублей, за автомат — до 250 тысяч рублей.

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Курганский штурмовик ЧВК «Вагнер» рассказал, какими задачами занимались командиры компании на передовой. По его словам, командир с позывным «Лотос» устраивал разносы врачам, которые плохо лечили бойцов в госпиталях. Об этом военнослужащий сообщил корреспонденту URA.RU. «Командир „Лотос“ (Антон Елизаров), когда приезжал в Луганск, то ездил по госпиталям и устраивал разнос врачам, которые плохо или долго лечат его бойцов. К тому же, в одной из больниц лечился его брат. А командир „Вагнер“ (Дмитрий Уткин) приезжал в учебку и лично следил за подготовкой бойцов, потому что лично отвечал за это перед „Первым“ (Евгением Пригожиным)», — рассказал боец. При этом он отметил, что на фронте командиры первого звена старались нигде появлялись вместе — были такие правила. Ранее URA.RU писало, что курганский боец из зоны СВО рассказал о системе штрафов в ЧВК «Вагнер». По его словам, на фронте компания лишала зарплат за потерю оружия и снаряжения в бою. В частности, за утерянный жетон штрафовали на 100 тысяч рублей, за автомат — до 250 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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