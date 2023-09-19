Курганский боец рассказал, за что штрафуют в ЧВК «Вагнер»

Боец ЧВК «Вагнер» из Кургана: наемников штрафуют за потерю жетонов и автоматов

20 сентября 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Участник СВО из Кургана рассказал о штрафах в ЧВК «Вагнер» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский боец ЧВК «Вагнер» рассказал о системе штрафов, которую применяют в военной компании за потерю оружия и снаряжения. Об этом участник спецоперации сообщил корреспонденту URA.RU. По его словам, штрафы варьируются от 50 до 250 тысяч рублей. «В ЧВК „Вагнер“ все строго, в плане, есть свои штрафы. Потерял жетон — минус 100 тысяч рублей, потерял рацию — еще минус 50 тысяч. За потерю автомата штраф до 250 тысяч рублей. Поэтому приходится следить за своим оружием и снаряжением, когда бегаешь от прилетов по окопам», — рассказал боец. Также он отметил, что сам ни разу не попадал на штрафы и получил все выплаты по контракту. Ранее URA.RU писало, что участник ЧВК «Вагнер» из Кургана рассказал о порядках при взятии трофеев на поле боя. По словам военного, у наемников строгое правило — нельзя забирать чужую добычу. Также он сообщал, что бывших «вагнеровцев» вербуют в Росгвардию для отправки в Африку. Еще один курганский военнослужащий рассказывал, что в ЧВК «Вагнер» ужесточили набор наемников. По его данным, в компанию берут бойцов без судимостей, имеющих уровень подготовки не ниже чем в спецназе.

Курганский боец ЧВК «Вагнер» рассказал о системе штрафов, которую применяют в военной компании за потерю оружия и снаряжения. Об этом участник спецоперации сообщил корреспонденту URA.RU. По его словам, штрафы варьируются от 50 до 250 тысяч рублей. «В ЧВК „Вагнер“ все строго, в плане, есть свои штрафы. Потерял жетон — минус 100 тысяч рублей, потерял рацию — еще минус 50 тысяч. За потерю автомата штраф до 250 тысяч рублей. Поэтому приходится следить за своим оружием и снаряжением, когда бегаешь от прилетов по окопам», — рассказал боец. Также он отметил, что сам ни разу не попадал на штрафы и получил все выплаты по контракту. Ранее URA.RU писало, что участник ЧВК «Вагнер» из Кургана рассказал о порядках при взятии трофеев на поле боя. По словам военного, у наемников строгое правило — нельзя забирать чужую добычу. Также он сообщал, что бывших «вагнеровцев» вербуют в Росгвардию для отправки в Африку. Еще один курганский военнослужащий рассказывал, что в ЧВК «Вагнер» ужесточили набор наемников. По его данным, в компанию берут бойцов без судимостей, имеющих уровень подготовки не ниже чем в спецназе.