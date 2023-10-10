Челябинца, в драке с которым погиб герой СВО, оставили под стражей

11 октября 2023 в 11:16 Размер текста - 17 +

Рустама Байжуменова оставили в СИЗО до 20 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский областной суд 11 октября оставил без изменений меру пресечения Рустаму Байжуменову, обвиняемому в причинении смертельных травм участнику СВО Максиму Никитину. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, Байжуменов пробудет в СИЗО до 20 ноября. «Областной суд оставил в силе постановление Карталинского горсуда. Обвиняемый пробудет под стражей до 20 ноября», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Байжуменова задержали в конце сентября. Его обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Погибшим оказался участник СВО Максим Никитин. По словам дочери военного, Байжуменов сломал ему гортань в ходе драки. На своей странице в социальных сетях она написала, что ее отец — герой СВО. В прошлом он служил в рядах МВД, принимал участие в командировках ЧВК «Вагнер». Награжден медалями «Участник боевых действий МВД», «Участник боевых действий на Северном Кавказе», «За службу на Северном Кавказе», «За помощь в проведении Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года», «Бахмутовская мясорубка», «За взятие Попасной», «Крест» от ЧВК «Вагнер», а также «За отвагу», подписанная президентом России Владимиром Путиным. После задержания Байжуменова его родителям стали поступать угрозы. Они не верят в правдивость истории, в которой их сына пытаются выставить кровожадным убийцей. По их словам, сын действительно занимался смешанными единоборствами. Но продолжалось это недолго и дальше любительских турниров не заходило. А драку, в которой погиб Никитин, затеял сам военный. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинский областной суд 11 октября оставил без изменений меру пресечения Рустаму Байжуменову, обвиняемому в причинении смертельных травм участнику СВО Максиму Никитину. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, Байжуменов пробудет в СИЗО до 20 ноября. «Областной суд оставил в силе постановление Карталинского горсуда. Обвиняемый пробудет под стражей до 20 ноября», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Байжуменова задержали в конце сентября. Его обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Погибшим оказался участник СВО Максим Никитин. По словам дочери военного, Байжуменов сломал ему гортань в ходе драки. На своей странице в социальных сетях она написала, что ее отец — герой СВО. В прошлом он служил в рядах МВД, принимал участие в командировках ЧВК «Вагнер». Награжден медалями «Участник боевых действий МВД», «Участник боевых действий на Северном Кавказе», «За службу на Северном Кавказе», «За помощь в проведении Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года», «Бахмутовская мясорубка», «За взятие Попасной», «Крест» от ЧВК «Вагнер», а также «За отвагу», подписанная президентом России Владимиром Путиным. После задержания Байжуменова его родителям стали поступать угрозы. Они не верят в правдивость истории, в которой их сына пытаются выставить кровожадным убийцей. По их словам, сын действительно занимался смешанными единоборствами. Но продолжалось это недолго и дальше любительских турниров не заходило. А драку, в которой погиб Никитин, затеял сам военный.