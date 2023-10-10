В рамках своей трехдневной командировки Алексей Текслер посетил Трехгорный Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер после своей рабочей поездки в Трехгорный озвучил ряд мер по масштабной реновации города, в том числе благоустройство дворов и ремонт дорог. Об этом URA.RU сообщили 11 октября в пресс-службе главы региона.

«В присутствии губернатора глава города Данил Громенко и гендиректор „Приборостроительного завода“ Владислав Белобров подписали программу развития Трехгорного в рамках проекта „Наш двор, наш дом, наш город“. За счет средств областного бюджета и предприятия будут благоустроены дворы, междворовые проезды и тротуары», — уточнили в пресс-службе.

По словам Громенко, на дворовых территориях необходимо отремонтировать 142 тысячи квадратных метров проездов, 13 тысяч квадратных метров автостоянок, 47 тысяч квадратных метров тротуаров и 206 лестниц. Кроме того, Текслер обратил внимание на состояние дорог. Будет увеличено финансирование дорожного строительства из областного бюджета.

«Займемся дорогами, проблема есть, я в этом убедился. Пятилетнюю программу, где мы существенно увеличим финансирование, мы с миндортрасом региона примем. Пусть жители определят, какие проекты реализовать раньше», — цитирует пресс-служба главу региона.

Также в муниципалитете появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Запланировано строительство ледового дворца.

Глава региона с 9 октября совершает объезд горнозаводской зоны Челябинской области. В первый день он посетил Ашинский район. 10 октября он побывал в Саткинском районе и в Трехгорном, где ему показали новый мост и доложили о темпах ремонта школы.

Глава города (слева) и гендиректор градообразующего предприятия (справа) подписали программу развития города в присутствии губернатора (в центре) Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Алексея Текслера, https://t.me/poolN74

В Трехгорном будет реализован проект «Наш двор, наш дом, наш город» Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Алексея Текслера, https://t.me/poolN74

На совещании обсудили благоустройство дворов, ремонт дорог и строительство новых объектов Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Алексея Текслера, https://t.me/poolN74