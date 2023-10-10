Чиновников ЯНАО заставят участвовать в конкурсе, который покажет их эффективность

Власти ЯНАО проведут соревнования между муниципальными управленцами

Победителей соревнований поощрят денежным вознаграждением Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти ЯНАО поощрят достижения муниципальных управленцев, чтобы повысить их эффективность. Как сообщается в документах на сайте правительства, в округе проведут соревнования для сотрудников администраций, за номинации в которых можно получить несколько миллионов рублей.

«В регионе разработан новый механизм повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления. В округе пройдут конкурсы, которые помогут определить лучшие отраслевые достижения муниципальных управленческих команд», — говорится в комментарии к документу. Идея проведения конкурса пришла губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову во время летнего Совета глав. Он отмечал, что соревнования пройдут по 18 направлениям — от образования до системы закупок.

Так, для победителей конкурса в номинации «Лучший объект потребительского рынка», власти из окружного бюджета выделили три миллиона рублей, полтора из которых уйдет на поощрение муниципальной управленческой команды и повышение уровня профессионального развития, а остальные полтора миллиона — на гранты участникам и материально-техническое оснащение объектов.

Ранее URA.RU сообщало, что правительство ЯНАО выделило из бюджета средства на профессиональное развитие госслужащих. Ведением образовательной деятельности чиновников занимается институт управления правительства, ежегодные доходы которого составляют более 120 млн рублей.