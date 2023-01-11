Власти ЯНАО потратят бюджетные деньги, чтобы научить чиновников работать

Власти ЯНАО выделят бюджетные средства на обучение чиновников. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
«Утвердить прилагаемый порядок реализации и финансового обеспечения мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Ямало-Ненецкого автономного округа. Аппарату Губернатора обеспечить: ежегодное утверждение государственного заказа на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих», — говорится в документе.
Сумма, которую власти выделят на обучение чиновников, в документе не прописана. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.
Известно, что ведением образовательной деятельности для госслужащих занимается институт управления правительства ЯНАО, учредителем которого является аппарат губернатора ЯНАО. В документах на сайте института говорится, что доходы ведомства в 2022 году составили более 124 млн рублей. Планируется, что в 2023 году доходы института составят 129 млн рублей, а в 2024 — более 134 млн.
Ранее URA.RU сообщало, что в «Ямальской школе кадрового резерва», в которой готовят смену чиновникам, изменили правила. С 2022 года желающие могут подавать заявления в школу без рекомендации начальства, которая раньше была обязательной.
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Власти ЯНАО выделят бюджетные средства на обучение чиновников. Об этом сообщается на сайте правительства региона. «Утвердить прилагаемый порядок реализации и финансового обеспечения мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Ямало-Ненецкого автономного округа. Аппарату Губернатора обеспечить: ежегодное утверждение государственного заказа на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих», — говорится в документе. Сумма, которую власти выделят на обучение чиновников, в документе не прописана. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Известно, что ведением образовательной деятельности для госслужащих занимается институт управления правительства ЯНАО, учредителем которого является аппарат губернатора ЯНАО. В документах на сайте института говорится, что доходы ведомства в 2022 году составили более 124 млн рублей. Планируется, что в 2023 году доходы института составят 129 млн рублей, а в 2024 — более 134 млн. Ранее URA.RU сообщало, что в «Ямальской школе кадрового резерва», в которой готовят смену чиновникам, изменили правила. С 2022 года желающие могут подавать заявления в школу без рекомендации начальства, которая раньше была обязательной.