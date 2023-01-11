Власти ЯНАО потратят бюджетные деньги, чтобы научить чиновников работать

Власти ЯНАО выделят из бюджета деньги на профессиональное обучение чиновников

12 января 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

Доходы института управления правительства ЯНАО, который занимается обучением чиновников, составят 129 млн в 2023 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ЯНАО выделят бюджетные средства на обучение чиновников. Об этом сообщается на сайте правительства региона. «Утвердить прилагаемый порядок реализации и финансового обеспечения мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Ямало-Ненецкого автономного округа. Аппарату Губернатора обеспечить: ежегодное утверждение государственного заказа на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих», — говорится в документе. Сумма, которую власти выделят на обучение чиновников, в документе не прописана. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Известно, что ведением образовательной деятельности для госслужащих занимается институт управления правительства ЯНАО, учредителем которого является аппарат губернатора ЯНАО. В документах на сайте института говорится, что доходы ведомства в 2022 году составили более 124 млн рублей. Планируется, что в 2023 году доходы института составят 129 млн рублей, а в 2024 — более 134 млн. Ранее URA.RU сообщало, что в «Ямальской школе кадрового резерва», в которой готовят смену чиновникам, изменили правила. С 2022 года желающие могут подавать заявления в школу без рекомендации начальства, которая раньше была обязательной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти ЯНАО выделят бюджетные средства на обучение чиновников. Об этом сообщается на сайте правительства региона. «Утвердить прилагаемый порядок реализации и финансового обеспечения мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Ямало-Ненецкого автономного округа. Аппарату Губернатора обеспечить: ежегодное утверждение государственного заказа на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих», — говорится в документе. Сумма, которую власти выделят на обучение чиновников, в документе не прописана. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Известно, что ведением образовательной деятельности для госслужащих занимается институт управления правительства ЯНАО, учредителем которого является аппарат губернатора ЯНАО. В документах на сайте института говорится, что доходы ведомства в 2022 году составили более 124 млн рублей. Планируется, что в 2023 году доходы института составят 129 млн рублей, а в 2024 — более 134 млн. Ранее URA.RU сообщало, что в «Ямальской школе кадрового резерва», в которой готовят смену чиновникам, изменили правила. С 2022 года желающие могут подавать заявления в школу без рекомендации начальства, которая раньше была обязательной.