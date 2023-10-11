Эрдоган заявил о массовом убийстве в секторе Газа

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, эрдоган реджеп
Реджеп Эрдоган отметил, что Израиль может занять нежелательное место на мировой арене из-за конфликта Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Конфликт Израиля и сектора Газа похож на массовое убийство. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Этот конфликт, который ведется постыдными методами, не война, а массовое убийство», — заявил Эрдоган, выступая в парламенте. Речь главы Турции опубликовали в его telegram-канале.

По словам Эрдогана, неравномерное применение силы против сектора Газа может привести Израиль в совершенно нежелательное для него место в мире. В Турции считают действия против мирного населения неправильными.

Ранее, 7 октября, сектор Газа начал ракетный обстрел территорий Израиля, передает «Дни.ру». Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов порекомендовал россиянам покинуть страну, передает «Национальная служба новостей». По его словам, граждан РФ, пропавших и погибших из-за начала войны, намного больше, чем подтверждено.

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Конфликт Израиля и сектора Газа похож на массовое убийство. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Этот конфликт, который ведется постыдными методами, не война, а массовое убийство», — заявил Эрдоган, выступая в парламенте. Речь главы Турции опубликовали в его telegram-канале. По словам Эрдогана, неравномерное применение силы против сектора Газа может привести Израиль в совершенно нежелательное для него место в мире. В Турции считают действия против мирного населения неправильными. Ранее, 7 октября, сектор Газа начал ракетный обстрел территорий Израиля, передает «Дни.ру». Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов порекомендовал россиянам покинуть страну, передает «Национальная служба новостей». По его словам, граждан РФ, пропавших и погибших из-за начала войны, намного больше, чем подтверждено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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