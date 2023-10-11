Эрдоган заявил о массовом убийстве в секторе Газа

11 октября 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Реджеп Эрдоган отметил, что Израиль может занять нежелательное место на мировой арене из-за конфликта Фото: Официальный сайт Президента России новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Конфликт Израиля и сектора Газа похож на массовое убийство. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Этот конфликт, который ведется постыдными методами, не война, а массовое убийство», — заявил Эрдоган, выступая в парламенте. Речь главы Турции опубликовали в его telegram-канале. По словам Эрдогана, неравномерное применение силы против сектора Газа может привести Израиль в совершенно нежелательное для него место в мире. В Турции считают действия против мирного населения неправильными. Ранее, 7 октября, сектор Газа начал ракетный обстрел территорий Израиля, передает « Дни.ру». Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов порекомендовал россиянам покинуть страну, передает «Национальная служба новостей». По его словам, граждан РФ, пропавших и погибших из-за начала войны, намного больше, чем подтверждено.

Конфликт Израиля и сектора Газа похож на массовое убийство. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Этот конфликт, который ведется постыдными методами, не война, а массовое убийство», — заявил Эрдоган, выступая в парламенте. Речь главы Турции опубликовали в его telegram-канале. По словам Эрдогана, неравномерное применение силы против сектора Газа может привести Израиль в совершенно нежелательное для него место в мире. В Турции считают действия против мирного населения неправильными. Ранее, 7 октября, сектор Газа начал ракетный обстрел территорий Израиля, передает «Дни.ру». Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов порекомендовал россиянам покинуть страну, передает «Национальная служба новостей». По его словам, граждан РФ, пропавших и погибших из-за начала войны, намного больше, чем подтверждено.