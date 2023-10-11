Тюменка не может улететь в Россию из-за войны в Израиле

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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа начался 7 октября Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Стоимость билетов из Израиля в Россию выросла в два раза, на стойках регистрации в аэропортах люди устраивают давки. Об этом URA.RU рассказала тюменка, переехавшая в Тель-Авив.

«Билеты в Россию, например, в Тюмень и в Екатеринбург, стоят сейчас 40-50 тысяч рублей. В прошлом году я летала в Россию, покупала зимой билеты за 40 тысяч туда и обратно. Я надеюсь, что смогу выехать в конце октября или в ноябре. Но совершенно неточно, что получится улететь. Аэропорт пока работает очень нестабильно, говорили даже о давках на стойках регистрации», — рассказала собеседница агентства.

Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа начался 7 октября. Количество погибших израильтян после ударов палестинской группировки ХАМАС превысило 1200 человек. В ходе военных действий также пострадали граждане РФ. Четыре россиянина считаются погибшими. Ранее URA.RU проживающая в Тель-Авиве тюменка рассказала о беспорядках в Израиле и зверстве палестинцев.

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Стоимость билетов из Израиля в Россию выросла в два раза, на стойках регистрации в аэропортах люди устраивают давки. Об этом URA.RU рассказала тюменка, переехавшая в Тель-Авив. «Билеты в Россию, например, в Тюмень и в Екатеринбург, стоят сейчас 40-50 тысяч рублей. В прошлом году я летала в Россию, покупала зимой билеты за 40 тысяч туда и обратно. Я надеюсь, что смогу выехать в конце октября или в ноябре. Но совершенно неточно, что получится улететь. Аэропорт пока работает очень нестабильно, говорили даже о давках на стойках регистрации», — рассказала собеседница агентства. Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа начался 7 октября. Количество погибших израильтян после ударов палестинской группировки ХАМАС превысило 1200 человек. В ходе военных действий также пострадали граждане РФ. Четыре россиянина считаются погибшими. Ранее URA.RU проживающая в Тель-Авиве тюменка рассказала о беспорядках в Израиле и зверстве палестинцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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