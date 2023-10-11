Тюменка не может улететь в Россию из-за войны в Израиле

11 октября 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа начался 7 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Стоимость билетов из Израиля в Россию выросла в два раза, на стойках регистрации в аэропортах люди устраивают давки. Об этом URA.RU рассказала тюменка, переехавшая в Тель-Авив. «Билеты в Россию, например, в Тюмень и в Екатеринбург, стоят сейчас 40-50 тысяч рублей. В прошлом году я летала в Россию, покупала зимой билеты за 40 тысяч туда и обратно. Я надеюсь, что смогу выехать в конце октября или в ноябре. Но совершенно неточно, что получится улететь. Аэропорт пока работает очень нестабильно, говорили даже о давках на стойках регистрации», — рассказала собеседница агентства. Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа начался 7 октября. Количество погибших израильтян после ударов палестинской группировки ХАМАС превысило 1200 человек. В ходе военных действий также пострадали граждане РФ. Четыре россиянина считаются погибшими. Ранее URA.RU проживающая в Тель-Авиве тюменка рассказала о беспорядках в Израиле и зверстве палестинцев.

Стоимость билетов из Израиля в Россию выросла в два раза, на стойках регистрации в аэропортах люди устраивают давки. Об этом URA.RU рассказала тюменка, переехавшая в Тель-Авив. «Билеты в Россию, например, в Тюмень и в Екатеринбург, стоят сейчас 40-50 тысяч рублей. В прошлом году я летала в Россию, покупала зимой билеты за 40 тысяч туда и обратно. Я надеюсь, что смогу выехать в конце октября или в ноябре. Но совершенно неточно, что получится улететь. Аэропорт пока работает очень нестабильно, говорили даже о давках на стойках регистрации», — рассказала собеседница агентства. Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа начался 7 октября. Количество погибших израильтян после ударов палестинской группировки ХАМАС превысило 1200 человек. В ходе военных действий также пострадали граждане РФ. Четыре россиянина считаются погибшими. Ранее URA.RU проживающая в Тель-Авиве тюменка рассказала о беспорядках в Израиле и зверстве палестинцев.