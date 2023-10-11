Чубайса заметили в Дубае. Фото

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Гайдаровский форум-2018 в РАНХиГС. Первый день. Москва, чубайс анатолий, портрет
Анатолия Чубайса вместе с супругой заметили в аэропорту Дубая Фото:

Экс-главу компании «Роснано» Анатолия Чубайса заметили в аэропорту Дубая. Об этом сообщил telegram-канал «Дубай Петрович». По данным канала, в бизнес-зале аэропорта он находился со своей супругой Авдотьей Смирновой.

«В бизнес-лаунже аэропорта Дубая замечен бывший глава „Роснано“ Анатолий Чубайс, который в марте прошлого года переехал в Израиль», — говорится в сообщении. Авторы канала отметили, что вместе с бизнесменом была его супруга Авдотья Смирнова. Отмечается, что проблем со здоровьем у Чубайса нет.

Ранее, 9 октября, бизнесмена заметили в аэропорту Израиля. Он готовился к отлету. После начала спецоперации РФ на Украине в 2022 году, Чубайс покинул Россию, передает «Дни.ру».

Анатолий Чубайс со своей супругой Авдотьей Смирновой в аэропорту Дубая
Анатолий Чубайс со своей супругой Авдотьей Смирновой в аэропорту Дубая

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Экс-главу компании «Роснано» Анатолия Чубайса заметили в аэропорту Дубая. Об этом сообщил telegram-канал «Дубай Петрович». По данным канала, в бизнес-зале аэропорта он находился со своей супругой Авдотьей Смирновой. «В бизнес-лаунже аэропорта Дубая замечен бывший глава „Роснано“ Анатолий Чубайс, который в марте прошлого года переехал в Израиль», — говорится в сообщении. Авторы канала отметили, что вместе с бизнесменом была его супруга Авдотья Смирнова. Отмечается, что проблем со здоровьем у Чубайса нет. Ранее, 9 октября, бизнесмена заметили в аэропорту Израиля. Он готовился к отлету. После начала спецоперации РФ на Украине в 2022 году, Чубайс покинул Россию, передает «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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