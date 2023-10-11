Чубайса заметили в Дубае. Фото

11 октября 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

Анатолия Чубайса вместе с супругой заметили в аэропорту Дубая Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экс-главу компании «Роснано» Анатолия Чубайса заметили в аэропорту Дубая. Об этом сообщил telegram-канал «Дубай Петрович». По данным канала, в бизнес-зале аэропорта он находился со своей супругой Авдотьей Смирновой. «В бизнес-лаунже аэропорта Дубая замечен бывший глава „Роснано“ Анатолий Чубайс, который в марте прошлого года переехал в Израиль», — говорится в сообщении. Авторы канала отметили, что вместе с бизнесменом была его супруга Авдотья Смирнова. Отмечается, что проблем со здоровьем у Чубайса нет. Ранее, 9 октября, бизнесмена заметили в аэропорту Израиля. Он готовился к отлету. После начала спецоперации РФ на Украине в 2022 году, Чубайс покинул Россию, передает «Дни.ру». Анатолий Чубайс со своей супругой Авдотьей Смирновой в аэропорту Дубая telegram-канал Дубай Петрович https://t.me/dubai_petrovich/2865

Экс-главу компании «Роснано» Анатолия Чубайса заметили в аэропорту Дубая. Об этом сообщил telegram-канал «Дубай Петрович». По данным канала, в бизнес-зале аэропорта он находился со своей супругой Авдотьей Смирновой. «В бизнес-лаунже аэропорта Дубая замечен бывший глава „Роснано“ Анатолий Чубайс, который в марте прошлого года переехал в Израиль», — говорится в сообщении. Авторы канала отметили, что вместе с бизнесменом была его супруга Авдотья Смирнова. Отмечается, что проблем со здоровьем у Чубайса нет. Ранее, 9 октября, бизнесмена заметили в аэропорту Израиля. Он готовился к отлету. После начала спецоперации РФ на Украине в 2022 году, Чубайс покинул Россию, передает «Дни.ру».