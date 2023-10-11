Кто был за рулем Mercedes-Benz, который вылетел с моста на Плотинку в Екатеринбурге

Водителем вылетевшего с моста Mercedes-Benz оказался 20-летний екатеринбуржец

11 октября 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

Машина вылетела с моста и приземлилась возле барельефа на Плотинке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За рулем Mercedes-Benz, который ночью вылетел с проспекта Ленина на Плотинку в Екатеринбурге, был 20-летний парень. Он семь раз привлекался к административной ответственности. В момент ДТП он не был пьян. Об этом URA.RU рассказали в отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу «Установлено, что 20-летний водитель автомашины Mercedes-Benz, двигаясь по ул. Ленина, со стороны ул. Пушкина, в сторону ул. 8 Марта, при перестроении не предоставил преимущество движущемуся в попутном направлении автомобилю BMW», — рассказали в ведомстве. Вылетевший с Плотинки парень за рулем находится два года, ранее семь раз привлекался к административной ответственности. На месте аварии водителя проверили на алкогольное опьянение, результат был отрицательным, также анализы парня отправили на химико-токсикологические исследования. Пострадавшие в аварии пассажиры BMW — 40-летний мужчина, 13-летняя девочка и 7-летний мальчик — находятся в больнице. Авария с Mercedes-Benz произошла в ночь на 11 октября. Автомобиль Mercedes врезался в BMW, после протаранил забор и вылетел с моста на Плотинку. В аварии пострадали три человека, в том числе дети семи и 13 лет.

За рулем Mercedes-Benz, который ночью вылетел с проспекта Ленина на Плотинку в Екатеринбурге, был 20-летний парень. Он семь раз привлекался к административной ответственности. В момент ДТП он не был пьян. Об этом URA.RU рассказали в отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу «Установлено, что 20-летний водитель автомашины Mercedes-Benz, двигаясь по ул. Ленина, со стороны ул. Пушкина, в сторону ул. 8 Марта, при перестроении не предоставил преимущество движущемуся в попутном направлении автомобилю BMW», — рассказали в ведомстве. Вылетевший с Плотинки парень за рулем находится два года, ранее семь раз привлекался к административной ответственности. На месте аварии водителя проверили на алкогольное опьянение, результат был отрицательным, также анализы парня отправили на химико-токсикологические исследования. Пострадавшие в аварии пассажиры BMW — 40-летний мужчина, 13-летняя девочка и 7-летний мальчик — находятся в больнице. Авария с Mercedes-Benz произошла в ночь на 11 октября. Автомобиль Mercedes врезался в BMW, после протаранил забор и вылетел с моста на Плотинку. В аварии пострадали три человека, в том числе дети семи и 13 лет.