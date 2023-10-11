Политолог объяснил, чем опасна война в Израиле для России и мира. Видео

Политолог Гаспарян: война в Израиле способна привести к Третьей мировой
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Конфликт Израиля и Палестины может привести к мировой войне, уточнил Армен Гаспарян Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Конфликт между Израилем и Палестиной опасен для России и всего мира тем, что он может привести к массовому террору среди арабов и даже Третьей мировой войне. Такое предположение сделал политолог Армен Гаспарян.

«Арабов в Европе много, они уже делали теракты. <…> Идет к тому, что может начаться Третья мировая война», — предположил Армен Гаспарян в интервью Пятому каналу. Обосновывая свои предположения, политолог подчеркнул, что конфликт между Палестиной и Израилем также строится и на религиозной почве. Что может привести к терактам, уточнил он. В свою очередь террористическая волна уже может спровоцировать и мировую войну.

В настоящий момент Израиль и боевики ХАМАС из Сектора газа (Палестина) воюют друг с другом. По мнению российского президента Владимира Путина, конфликт спровоцировали действия США. В свою очередь Вашингтон заверил, что ошибки Израиля привели к войне с Палестиной. Этому поспособствовала слабая разведка израильской страны, сообщили американские чиновники.

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Конфликт между Израилем и Палестиной опасен для России и всего мира тем, что он может привести к массовому террору среди арабов и даже Третьей мировой войне. Такое предположение сделал политолог Армен Гаспарян. «Арабов в Европе много, они уже делали теракты. <…> Идет к тому, что может начаться Третья мировая война», — предположил Армен Гаспарян в интервью Пятому каналу. Обосновывая свои предположения, политолог подчеркнул, что конфликт между Палестиной и Израилем также строится и на религиозной почве. Что может привести к терактам, уточнил он. В свою очередь террористическая волна уже может спровоцировать и мировую войну. В настоящий момент Израиль и боевики ХАМАС из Сектора газа (Палестина) воюют друг с другом. По мнению российского президента Владимира Путина, конфликт спровоцировали действия США. В свою очередь Вашингтон заверил, что ошибки Израиля привели к войне с Палестиной. Этому поспособствовала слабая разведка израильской страны, сообщили американские чиновники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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