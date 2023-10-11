Омбудсмен ХМАО добилась операции для заключенного-инвалида

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Травматолого-ортопедическое отделение Областной детской клинической больницы (ОДКБ) после капитального ремонта г. Екатеринбург , костыли, палата, детская больница
Омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова помогла госпитализировать заключенного, которому требовалась операция (архивное фото) Фото:

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова добилась проведения операции для заключенного СИЗО-1 Нижневартовска, которому ампутировали пальцы ног. Об этом URA.RU сообщили в аппарате омбудсмена.

«Заключенный СИЗО-1 Нижневартовска, которому ампутировали пальцы ног, пожаловался Уполномоченному на неоказание надлежащей медицинской помощи. Омбудсмен добилась проведения операции на культи обеих ног в период этапирования в ИВС ПиО № 2 УМВД по городу Сургуту. Необходимая медицинская помощь оказана в медицинском учреждении гражданской системы здравоохранения, расположенном в городе Сургуте, где пациент находится до окончания периода восстановления», — прокомментировали в ведомстве.

В аппарате омбудсмена уточнили, что пальцы осужденному ампутировали в гражданской больнице Перми после обморожения. «Он пояснил, что врачи сообщали ему о необходимости проведения второй операции спустя некоторое время для формирования культей и наращения мягких тканей. По словам осужденного, он обращался в систему здравоохранения Пермского края, но не был госпитализирован», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало о том, что омбудсмен ХМАО уговорила заключенного в Сургуте прекратить голодовку. Она длилась с 29 сентября по 4 октября.

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Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова добилась проведения операции для заключенного СИЗО-1 Нижневартовска, которому ампутировали пальцы ног. Об этом URA.RU сообщили в аппарате омбудсмена. «Заключенный СИЗО-1 Нижневартовска, которому ампутировали пальцы ног, пожаловался Уполномоченному на неоказание надлежащей медицинской помощи. Омбудсмен добилась проведения операции на культи обеих ног в период этапирования в ИВС ПиО № 2 УМВД по городу Сургуту. Необходимая медицинская помощь оказана в медицинском учреждении гражданской системы здравоохранения, расположенном в городе Сургуте, где пациент находится до окончания периода восстановления», — прокомментировали в ведомстве. В аппарате омбудсмена уточнили, что пальцы осужденному ампутировали в гражданской больнице Перми после обморожения. «Он пояснил, что врачи сообщали ему о необходимости проведения второй операции спустя некоторое время для формирования культей и наращения мягких тканей. По словам осужденного, он обращался в систему здравоохранения Пермского края, но не был госпитализирован», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о том, что омбудсмен ХМАО уговорила заключенного в Сургуте прекратить голодовку. Она длилась с 29 сентября по 4 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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