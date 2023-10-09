Омбудсмен ХМАО уговорила заключенного прекратить голодовку

10 октября 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

Уполномоченному по правам человека в ХМАО удалось уговорить вымогателя отменить голодовку в ИВС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова уговорила заключенного прекратить голодовку. Как рассказали URA.RU в аппарате омбудсмена, мужчина находится в ИВС Сургута, а акцию протеста он решил провести из-за несогласия с содержанием под стражей. «Омбудсмен провела личный прием обвиняемого, объявившего голодовку. В ходе беседы он объяснил, что акция протеста в виде голодовки была им заявлена в связи с несогласием с решением суда о продлении срока содержания его под стражей. По словам обвиняемого, следователь необоснованно ходатайствует об этом перед судом, предоставляя одни и те же основания. Заявитель пытался добиться смягчения меры пресечения, а основанием для это считает явку с повинной и то, что он не скрывается и готов сотрудничать со следствием. Уполномоченный рекомендовала ему прекратить акцию протеста и активнее работать с адвокатом. После беседы обвиняемый заявил о прекращении голодовки», — прокомментировали в ведомстве. В аппарате Уполномоченного пояснили, что заключенный, которого обвиняли в вымогательстве, продолжал голодовку с 29 сентября по 4 октября. С его слов, он пил только воду. «В основном, он содержится под стражей в Нижневартовске, но для участия в судебном процессе его этапировали в ИВС Сургута. Скоро его планируют направить обратно в СИЗО», — уточнили в ведомстве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова уговорила заключенного прекратить голодовку. Как рассказали URA.RU в аппарате омбудсмена, мужчина находится в ИВС Сургута, а акцию протеста он решил провести из-за несогласия с содержанием под стражей. «Омбудсмен провела личный прием обвиняемого, объявившего голодовку. В ходе беседы он объяснил, что акция протеста в виде голодовки была им заявлена в связи с несогласием с решением суда о продлении срока содержания его под стражей. По словам обвиняемого, следователь необоснованно ходатайствует об этом перед судом, предоставляя одни и те же основания. Заявитель пытался добиться смягчения меры пресечения, а основанием для это считает явку с повинной и то, что он не скрывается и готов сотрудничать со следствием. Уполномоченный рекомендовала ему прекратить акцию протеста и активнее работать с адвокатом. После беседы обвиняемый заявил о прекращении голодовки», — прокомментировали в ведомстве. В аппарате Уполномоченного пояснили, что заключенный, которого обвиняли в вымогательстве, продолжал голодовку с 29 сентября по 4 октября. С его слов, он пил только воду. «В основном, он содержится под стражей в Нижневартовске, но для участия в судебном процессе его этапировали в ИВС Сургута. Скоро его планируют направить обратно в СИЗО», — уточнили в ведомстве.