Омбудсмен ХМАО уговорила заключенного прекратить голодовку

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова уговорила заключенного прекратить голодовку. Как рассказали URA.RU в аппарате омбудсмена, мужчина находится в ИВС Сургута, а акцию протеста он решил провести из-за несогласия с содержанием под стражей.
«Омбудсмен провела личный прием обвиняемого, объявившего голодовку. В ходе беседы он объяснил, что акция протеста в виде голодовки была им заявлена в связи с несогласием с решением суда о продлении срока содержания его под стражей. По словам обвиняемого, следователь необоснованно ходатайствует об этом перед судом, предоставляя одни и те же основания. Заявитель пытался добиться смягчения меры пресечения, а основанием для это считает явку с повинной и то, что он не скрывается и готов сотрудничать со следствием. Уполномоченный рекомендовала ему прекратить акцию протеста и активнее работать с адвокатом. После беседы обвиняемый заявил о прекращении голодовки», — прокомментировали в ведомстве.
В аппарате Уполномоченного пояснили, что заключенный, которого обвиняли в вымогательстве, продолжал голодовку с 29 сентября по 4 октября. С его слов, он пил только воду. «В основном, он содержится под стражей в Нижневартовске, но для участия в судебном процессе его этапировали в ИВС Сургута. Скоро его планируют направить обратно в СИЗО», — уточнили в ведомстве.
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