09 октября 2023

Омбудсмен ХМАО уговорила заключенного прекратить голодовку

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Сергею Болкову, который открыл стрельбу из окна жилого дома, в Чкаловском районном суде. Екатеринбург, подследственный, клетка, решетка, скамья подсудимых, суд, заключенный
Уполномоченному по правам человека в ХМАО удалось уговорить вымогателя отменить голодовку в ИВС Фото:

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова уговорила заключенного прекратить голодовку. Как рассказали URA.RU в аппарате омбудсмена, мужчина находится в ИВС Сургута, а акцию протеста он решил провести из-за несогласия с содержанием под стражей.

«Омбудсмен провела личный прием обвиняемого, объявившего голодовку. В ходе беседы он объяснил, что акция протеста в виде голодовки была им заявлена в связи с несогласием с решением суда о продлении срока содержания его под стражей. По словам обвиняемого, следователь необоснованно ходатайствует об этом перед судом, предоставляя одни и те же основания. Заявитель пытался добиться смягчения меры пресечения, а основанием для это считает явку с повинной и то, что он не скрывается и готов сотрудничать со следствием. Уполномоченный рекомендовала ему прекратить акцию протеста и активнее работать с адвокатом. После беседы обвиняемый заявил о прекращении голодовки», — прокомментировали в ведомстве.

В аппарате Уполномоченного пояснили, что заключенный, которого обвиняли в вымогательстве, продолжал голодовку с 29 сентября по 4 октября. С его слов, он пил только воду. «В основном, он содержится под стражей в Нижневартовске, но для участия в судебном процессе его этапировали в ИВС Сургута. Скоро его планируют направить обратно в СИЗО», — уточнили в ведомстве.

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Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова уговорила заключенного прекратить голодовку. Как рассказали URA.RU в аппарате омбудсмена, мужчина находится в ИВС Сургута, а акцию протеста он решил провести из-за несогласия с содержанием под стражей. «Омбудсмен провела личный прием обвиняемого, объявившего голодовку. В ходе беседы он объяснил, что акция протеста в виде голодовки была им заявлена в связи с несогласием с решением суда о продлении срока содержания его под стражей. По словам обвиняемого, следователь необоснованно ходатайствует об этом перед судом, предоставляя одни и те же основания. Заявитель пытался добиться смягчения меры пресечения, а основанием для это считает явку с повинной и то, что он не скрывается и готов сотрудничать со следствием. Уполномоченный рекомендовала ему прекратить акцию протеста и активнее работать с адвокатом. После беседы обвиняемый заявил о прекращении голодовки», — прокомментировали в ведомстве. В аппарате Уполномоченного пояснили, что заключенный, которого обвиняли в вымогательстве, продолжал голодовку с 29 сентября по 4 октября. С его слов, он пил только воду. «В основном, он содержится под стражей в Нижневартовске, но для участия в судебном процессе его этапировали в ИВС Сургута. Скоро его планируют направить обратно в СИЗО», — уточнили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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