Глава пермского СУ СК и омбудсмен выслушали жалобы горожан на мэрию Перми

11 октября 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Денис Головкин и Игорь Сапко в Перми выслушали обращения заявителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми главе регионального СУ СК Денис Головкин и уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко 11 октября провели совместный прием граждан. Горожан, в том числе, волновали вопросы, связанные с переселением из аварийного жилья и предоставления жилья ребенку-сироте. Об итогах приема сообщается на сайте краевого следственного управления СК. «Жители Пермского края обратились по вопросам расследования уголовного дела по факту бездействия должностных лиц администрации города Перми в связи с непринятием мер по переселению из аварийного жилья. Также вопросы касались проведения процессуальных проверок по заявлениям о частичной невыплате зарплаты, противоправных действиях сотрудников правоохранительных органов и бездействии должностных лиц городской администрации в связи с непредоставлением жилого помещения заявителю, имеющему статус ребенок-сирота. Всем заявителям были даны разъяснения по существу заданных вопросов», — поясняет пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю. В мае жители дома №68 по улице Куйбышева в Перми были вынуждены обратиться к следователям. Горожане пояснили, что дом, признанный аварийным еще в 2021 году, до сих пор не расселен. После этого региональное управление СК возбудило уголовное дело по факту халатности чиновников. Также в Перми суд обязал мэрию предоставить земельный участок инвалиду для строительства жилого дома. Игорь Сапко (слева) и Денис Головкин в ходе совместного приема граждан Фото: СУ СКР по Пермскому краю, https://perm.sledcom.ru/ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми главе регионального СУ СК Денис Головкин и уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко 11 октября провели совместный прием граждан. Горожан, в том числе, волновали вопросы, связанные с переселением из аварийного жилья и предоставления жилья ребенку-сироте. Об итогах приема сообщается на сайте краевого следственного управления СК. «Жители Пермского края обратились по вопросам расследования уголовного дела по факту бездействия должностных лиц администрации города Перми в связи с непринятием мер по переселению из аварийного жилья. Также вопросы касались проведения процессуальных проверок по заявлениям о частичной невыплате зарплаты, противоправных действиях сотрудников правоохранительных органов и бездействии должностных лиц городской администрации в связи с непредоставлением жилого помещения заявителю, имеющему статус ребенок-сирота. Всем заявителям были даны разъяснения по существу заданных вопросов», — поясняет пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю. В мае жители дома №68 по улице Куйбышева в Перми были вынуждены обратиться к следователям. Горожане пояснили, что дом, признанный аварийным еще в 2021 году, до сих пор не расселен. После этого региональное управление СК возбудило уголовное дело по факту халатности чиновников. Также в Перми суд обязал мэрию предоставить земельный участок инвалиду для строительства жилого дома.