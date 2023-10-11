Глава пермского СУ СК и омбудсмен выслушали жалобы горожан на мэрию Перми

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Алексей Текслер проводит прием граждан. Челябинск, чиновник, сумка, портфель, бизнесмен, заседание, министр, бюрократ, функционер
Денис Головкин и Игорь Сапко в Перми выслушали обращения заявителей Фото:

В Перми главе регионального СУ СК Денис Головкин и уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко 11 октября провели совместный прием граждан. Горожан, в том числе, волновали вопросы, связанные с переселением из аварийного жилья и предоставления жилья ребенку-сироте. Об итогах приема сообщается на сайте краевого следственного управления СК.

«Жители Пермского края обратились по вопросам расследования уголовного дела по факту бездействия должностных лиц администрации города Перми в связи с непринятием мер по переселению из аварийного жилья. Также вопросы касались проведения процессуальных проверок по заявлениям о частичной невыплате зарплаты, противоправных действиях сотрудников правоохранительных органов и бездействии должностных лиц городской администрации в связи с непредоставлением жилого помещения заявителю, имеющему статус ребенок-сирота. Всем заявителям были даны разъяснения по существу заданных вопросов», — поясняет пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

В мае жители дома №68 по улице Куйбышева в Перми были вынуждены обратиться к следователям. Горожане пояснили, что дом, признанный аварийным еще в 2021 году, до сих пор не расселен. После этого региональное управление СК возбудило уголовное дело по факту халатности чиновников. Также в Перми суд обязал мэрию предоставить земельный участок инвалиду для строительства жилого дома.

Игорь Сапко (слева) и Денис Головкин в ходе совместного приема граждан
Игорь Сапко (слева) и Денис Головкин в ходе совместного приема граждан
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В Перми главе регионального СУ СК Денис Головкин и уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко 11 октября провели совместный прием граждан. Горожан, в том числе, волновали вопросы, связанные с переселением из аварийного жилья и предоставления жилья ребенку-сироте. Об итогах приема сообщается на сайте краевого следственного управления СК. «Жители Пермского края обратились по вопросам расследования уголовного дела по факту бездействия должностных лиц администрации города Перми в связи с непринятием мер по переселению из аварийного жилья. Также вопросы касались проведения процессуальных проверок по заявлениям о частичной невыплате зарплаты, противоправных действиях сотрудников правоохранительных органов и бездействии должностных лиц городской администрации в связи с непредоставлением жилого помещения заявителю, имеющему статус ребенок-сирота. Всем заявителям были даны разъяснения по существу заданных вопросов», — поясняет пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю. В мае жители дома №68 по улице Куйбышева в Перми были вынуждены обратиться к следователям. Горожане пояснили, что дом, признанный аварийным еще в 2021 году, до сих пор не расселен. После этого региональное управление СК возбудило уголовное дело по факту халатности чиновников. Также в Перми суд обязал мэрию предоставить земельный участок инвалиду для строительства жилого дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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