Аварийное жилье довело мэрию Перми до уголовного дела

В Перми возбудили уголовное дело о халатности чиновников при расселении аварийного жилья

22 мая 2023 в 14:46 Размер текста - 17 +

В аварином доме люди живут годы (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми жители дома 68 по улице Куйбышева пожаловались в следственный комитет, что живут в здании, которое признано аварийным еще в марте 2021 года. После этого региональное управление СК возбудило уголовное дело по факту халатности чиновников не предпринимающих мер по расселению людей из многоквартирного дома, сообщили в ведомстве. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ. По данным следствия, в Перми в марте 2021 года дом № 68 по улице Куйбышева признан аварийным и подлежащим расселению. При этом ответственными должностными лицами профильных ведомств своевременных мер не принято. До настоящего времени граждане не расселены и продолжают проживать в небезопасных для их здоровья и жизни условиях», — говорится на сайт СУ СКР по Пермскому краю. Ранее URA.RU рассказывало, что властям Перми пришлось вводить режим ЧС для экстренного расселения дома 143 по улице Куйбышева. Его аварийность была установлена еще осенью 2022 года, но несмотря на обещания чиновников, люди продолжали жить в нем вплоть до весны 2023 года.

В Перми жители дома 68 по улице Куйбышева пожаловались в следственный комитет, что живут в здании, которое признано аварийным еще в марте 2021 года. После этого региональное управление СК возбудило уголовное дело по факту халатности чиновников не предпринимающих мер по расселению людей из многоквартирного дома, сообщили в ведомстве. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ. По данным следствия, в Перми в марте 2021 года дом № 68 по улице Куйбышева признан аварийным и подлежащим расселению. При этом ответственными должностными лицами профильных ведомств своевременных мер не принято. До настоящего времени граждане не расселены и продолжают проживать в небезопасных для их здоровья и жизни условиях», — говорится на сайт СУ СКР по Пермскому краю. Ранее URA.RU рассказывало, что властям Перми пришлось вводить режим ЧС для экстренного расселения дома 143 по улице Куйбышева. Его аварийность была установлена еще осенью 2022 года, но несмотря на обещания чиновников, люди продолжали жить в нем вплоть до весны 2023 года.