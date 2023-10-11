В США признали неспособность страны спонсировать Украину и Израиль одновременно

11 октября 2023 в 20:21 Размер текста - 17 +

США не могут поддерживать конфликт на Ближнев Востоке и Украине одновременно, передает Дэвид Андельман Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Вашингтон не способен одновременно поддерживать войну между Палестиной и Израилем и конфликт на Украине. Об этом рассказал журналист Дэвид Андельман, специализирующийся на материалах на тему военных конфликтов. «США не могут поддерживать два крупных военных конфликта, одновременно готовясь к возможности третьего», — подчеркнул Дэвид Андельман. Его слова передает телеканал CNN. Журналист отметил, что помимо разрешения конфликта на Ближнем востоке и ситуации на Украине США готовятся к потенциальной войне с Китаем из-за острова Тайвань. Также в конфликт с Палестиной и Израилем может вмешаться третья сторона, подытожил обозреватель. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что США виноваты в конфликте между Палестиной и Израилем. Россия помогает в разрешении конфликта, поддерживая контакты с каждой из сторон конфликта. Другие страны также вмешиваются в войну на Ближнем востоке. Среди них, например, Египет. Россия поддерживает Палестину в создании независимости, передает RT. Израиль заявил о «длительной войне», сообщает «Национальная служба новостей».

Вашингтон не способен одновременно поддерживать войну между Палестиной и Израилем и конфликт на Украине. Об этом рассказал журналист Дэвид Андельман, специализирующийся на материалах на тему военных конфликтов. «США не могут поддерживать два крупных военных конфликта, одновременно готовясь к возможности третьего», — подчеркнул Дэвид Андельман. Его слова передает телеканал CNN. Журналист отметил, что помимо разрешения конфликта на Ближнем востоке и ситуации на Украине США готовятся к потенциальной войне с Китаем из-за острова Тайвань. Также в конфликт с Палестиной и Израилем может вмешаться третья сторона, подытожил обозреватель. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что США виноваты в конфликте между Палестиной и Израилем. Россия помогает в разрешении конфликта, поддерживая контакты с каждой из сторон конфликта. Другие страны также вмешиваются в войну на Ближнем востоке. Среди них, например, Египет. Россия поддерживает Палестину в создании независимости, передает RT. Израиль заявил о «длительной войне», сообщает «Национальная служба новостей».