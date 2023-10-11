В США признали неспособность страны спонсировать Украину и Израиль одновременно

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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
США не могут поддерживать конфликт на Ближнев Востоке и Украине одновременно, передает  Дэвид Андельман Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Вашингтон не способен одновременно поддерживать войну между Палестиной и Израилем и конфликт на Украине. Об этом рассказал журналист Дэвид Андельман, специализирующийся на материалах на тему военных конфликтов.

«США не могут поддерживать два крупных военных конфликта, одновременно готовясь к возможности третьего», — подчеркнул Дэвид Андельман. Его слова передает телеканал CNN. Журналист отметил, что помимо разрешения конфликта на Ближнем востоке и ситуации на Украине США готовятся к потенциальной войне с Китаем из-за острова Тайвань. Также в конфликт с Палестиной и Израилем может вмешаться третья сторона, подытожил обозреватель.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что США виноваты в конфликте между Палестиной и Израилем. Россия помогает в разрешении конфликта, поддерживая контакты с каждой из сторон конфликта. Другие страны также вмешиваются в войну на Ближнем востоке. Среди них, например, Египет. Россия поддерживает Палестину в создании независимости, передает RT. Израиль заявил о «длительной войне», сообщает «Национальная служба новостей».

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Вашингтон не способен одновременно поддерживать войну между Палестиной и Израилем и конфликт на Украине. Об этом рассказал журналист Дэвид Андельман, специализирующийся на материалах на тему военных конфликтов. «США не могут поддерживать два крупных военных конфликта, одновременно готовясь к возможности третьего», — подчеркнул Дэвид Андельман. Его слова передает телеканал CNN. Журналист отметил, что помимо разрешения конфликта на Ближнем востоке и ситуации на Украине США готовятся к потенциальной войне с Китаем из-за острова Тайвань. Также в конфликт с Палестиной и Израилем может вмешаться третья сторона, подытожил обозреватель. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что США виноваты в конфликте между Палестиной и Израилем. Россия помогает в разрешении конфликта, поддерживая контакты с каждой из сторон конфликта. Другие страны также вмешиваются в войну на Ближнем востоке. Среди них, например, Египет. Россия поддерживает Палестину в создании независимости, передает RT. Израиль заявил о «длительной войне», сообщает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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