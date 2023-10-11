Путин поддержал Палестину в войне с Израилем: главные заявления

Путин напомнил, что Россия выступает за признание независимости Палестины

11 октября 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

Владимир Путин выступил за исполнение резолюции ООН по признанию независимости Палестины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Президент РФ Владимир Путин высказался о войне в Израиле во время заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя». Одно из заявлений касалось признания независимости Палестины. URA.RU приводит основные тезисы из его выступления. Ответственность за войну на Ближнем востоке лежит на США. Вашингтон делал ставку только на материальном благополучии Палестины. Иран бездоказательно обвиняют в начале войны, уточнил Путин

Усугубление конфликта между Израилем и боевиками ХАМАС из Сектора газа приведет к тяжелой ситуации во всем мире. Конфликт затронет энергосферу, добавил российский глава.

Россия выступает за создание палестинского государства. Резолюция ООН от 1947 года предполагала создание суверенной Палестины, помимо Израиля, напомнил Путин.

Причиной конфликта между странами стала и «поселенческая позиция» Израиля. Часть земель, которые палестинцы считали своими, занял Израиль. Данная проблема находится в сердцах каждого мусульманина, подытожил лидер РФ.

Сторонам военного конфликта нужно оставить в покое женщин и детей. Путин отметил ожесточенность как Израиля, так и Палестины. Необходимо успокоить ситуацию. Израильская армия (ЦАХАЛ) 7 октября объявила палестинским боевикам ХАМАС из сектора Газа войну из-за ракетных атак. Россия поддерживает контакты с каждой из сторон конфликта и делает все для завершения войны, подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он говорил о важности поддержания отношений с каждой из сторон.

Президент РФ Владимир Путин высказался о войне в Израиле во время заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя». Одно из заявлений касалось признания независимости Палестины. URA.RU приводит основные тезисы из его выступления. Израильская армия (ЦАХАЛ) 7 октября объявила палестинским боевикам ХАМАС из сектора Газа войну из-за ракетных атак. Россия поддерживает контакты с каждой из сторон конфликта и делает все для завершения войны, подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он говорил о важности поддержания отношений с каждой из сторон.