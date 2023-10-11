Путин поддержал Палестину в войне с Израилем: главные заявления

Владимир Путин выступил за исполнение резолюции ООН по признанию независимости Палестины
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Президент РФ Владимир Путин высказался о войне в Израиле во время заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя». Одно из заявлений касалось признания независимости Палестины. URA.RU приводит основные тезисы из его выступления.
- Ответственность за войну на Ближнем востоке лежит на США. Вашингтон делал ставку только на материальном благополучии Палестины. Иран бездоказательно обвиняют в начале войны, уточнил Путин
- Усугубление конфликта между Израилем и боевиками ХАМАС из Сектора газа приведет к тяжелой ситуации во всем мире. Конфликт затронет энергосферу, добавил российский глава.
- Россия выступает за создание палестинского государства. Резолюция ООН от 1947 года предполагала создание суверенной Палестины, помимо Израиля, напомнил Путин.
- Причиной конфликта между странами стала и «поселенческая позиция» Израиля. Часть земель, которые палестинцы считали своими, занял Израиль. Данная проблема находится в сердцах каждого мусульманина, подытожил лидер РФ.
- Сторонам военного конфликта нужно оставить в покое женщин и детей. Путин отметил ожесточенность как Израиля, так и Палестины. Необходимо успокоить ситуацию.
Израильская армия (ЦАХАЛ) 7 октября объявила палестинским боевикам ХАМАС из сектора Газа войну из-за ракетных атак. Россия поддерживает контакты с каждой из сторон конфликта и делает все для завершения войны, подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он говорил о важности поддержания отношений с каждой из сторон.
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