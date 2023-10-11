Старший лейтенант армии ДНР Матюшин: Россия перешла на Украине к контратакам

12 октября 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

Контратаки Россия начала проводить на запорожском направлении, отметил Александр Матюшин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия перешла на Украине к локальным контратакам, возвращая те позиции, которые оставила в ходе наступления ВСУ. Об этом в беседе с URA.RU рассказал старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий в Донбассе с 2014 года Александр Матюшин. «Мы видим проваленную битву за Приазовье, которую в течение четырех месяцев вело украинское правительство, украинская армия и в результате фактически ничего не добились. Более того, сейчас на отдельных участках запорожского направления мы переходим к локальной контратаке. Мы занимаем ранее отбитые украинскими войсками позиции в районе Пятихатки, Лобкового, Жеребянки. Переходим в локальные контратаки по линии села Новофедоровка, Белогорье, Марфополь. Также на Времевском выступе, в области Приютного, Урожайного, Новодонецкого. Переходим в контратаки, возвращая те позиции, которые мы были вынуждены оставить в результате украинского контрнаступления, начавшегося 4 июня этого года. При этом наступаем на купянском направлении. Удерживаем контратаки, более того, переходим в свои. Вчера неожиданно для всех провели массированную артподготовку и перешли в наступление на авдеевском участке фронта, на донецком направлении», — объяснил Александр Матюшин. При этом старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке подчеркнул, что ВСУ так и не смогут наступать. «Сейчас мы не видим предпосылок для того, чтобы украинская армия, обескровленная летними боями и боями начала осени, могла хоть где-то провести массированную атаку. Более того, по всей линии фронта выстроена наша глубокоэшелонированная оборона. Если даже не измотанная украинская армия не смогла достичь каких-то успехов, за исключением занятия нескольких небольших поселков, о существовании которых многие даже и не знали, то не перейдет в наступление и сейчас. Более того, вынуждена будет уйти в глубокую оборону, оставшимися резервами затыкать дырки на фронте в попытках предотвратить наше контрнаступление», — отметил Матюшин. Собеседник агентства не исключил, что для пополнения армии Украина начнет призывать подростков. «Украина одновременно вынуждена будет проводить дополнительную мобилизацию. Мы уже видим, что ставят на воинский учет на территории Украины женщин, увеличивают призывной возраст для обычных мужчин до 65 лет, для мужчин высшего офицерского состава до 70 лет. Это говорит о том, что резервов и живой силы на Украине осталось довольно мало. Более того, я уверен, что в скором времени президент Украины Владимир Зеленский снизит минимальный порог призыва с 18 до 16 лет, чтобы привлечь в армию еще и подростков», — добавил он. Ранее Зеленский заявил, что на Украине началась последняя стадия военных действий, причем самая тяжелая. По его словам, Украина намерена взять все в свои руки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российская армия перешла на Украине к локальным контратакам, возвращая те позиции, которые оставила в ходе наступления ВСУ. Об этом в беседе с URA.RU рассказал старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий в Донбассе с 2014 года Александр Матюшин. «Мы видим проваленную битву за Приазовье, которую в течение четырех месяцев вело украинское правительство, украинская армия и в результате фактически ничего не добились. Более того, сейчас на отдельных участках запорожского направления мы переходим к локальной контратаке. Мы занимаем ранее отбитые украинскими войсками позиции в районе Пятихатки, Лобкового, Жеребянки. Переходим в локальные контратаки по линии села Новофедоровка, Белогорье, Марфополь. Также на Времевском выступе, в области Приютного, Урожайного, Новодонецкого. Переходим в контратаки, возвращая те позиции, которые мы были вынуждены оставить в результате украинского контрнаступления, начавшегося 4 июня этого года. При этом наступаем на купянском направлении. Удерживаем контратаки, более того, переходим в свои. Вчера неожиданно для всех провели массированную артподготовку и перешли в наступление на авдеевском участке фронта, на донецком направлении», — объяснил Александр Матюшин. При этом старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке подчеркнул, что ВСУ так и не смогут наступать. «Сейчас мы не видим предпосылок для того, чтобы украинская армия, обескровленная летними боями и боями начала осени, могла хоть где-то провести массированную атаку. Более того, по всей линии фронта выстроена наша глубокоэшелонированная оборона. Если даже не измотанная украинская армия не смогла достичь каких-то успехов, за исключением занятия нескольких небольших поселков, о существовании которых многие даже и не знали, то не перейдет в наступление и сейчас. Более того, вынуждена будет уйти в глубокую оборону, оставшимися резервами затыкать дырки на фронте в попытках предотвратить наше контрнаступление», — отметил Матюшин. Собеседник агентства не исключил, что для пополнения армии Украина начнет призывать подростков. «Украина одновременно вынуждена будет проводить дополнительную мобилизацию. Мы уже видим, что ставят на воинский учет на территории Украины женщин, увеличивают призывной возраст для обычных мужчин до 65 лет, для мужчин высшего офицерского состава до 70 лет. Это говорит о том, что резервов и живой силы на Украине осталось довольно мало. Более того, я уверен, что в скором времени президент Украины Владимир Зеленский снизит минимальный порог призыва с 18 до 16 лет, чтобы привлечь в армию еще и подростков», — добавил он. Ранее Зеленский заявил, что на Украине началась последняя стадия военных действий, причем самая тяжелая. По его словам, Украина намерена взять все в свои руки.