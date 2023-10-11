11 октября 2023

Эрдоган ведет с ХАМАС переговоры об освобождении заложников

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, эрдоган реджеп
По информации источника, встреча прошла в Анкаре Фото:
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит переговоры с представителями палестинского движения ХАМАС. Поводом для встречи стал вопрос освобождения удерживаемых радикальной группировкой заложников. Об этом сообщает турецкий телеканал.

«Турция ведет с [боевиками] ХАМАС переговорный процесс по поводу заложников. Встреча прошла в Анкаре», — сообщает телеканал Habertürk со ссылкой на источники.

При этом сами турецкие власти пока не дают официальных комментариев о результатах этих переговоров. Источник отмечает, что напряженность в отношениях между Израилем и ХАМАС нарастает. Эрдоган пытается не допустить дальнейшую эскалацию насилия в регионе.

Палестинские боевики движения ХАМАС начали военные действия в Израиле 7 октября. Ранее представители радикальной группировки начали устраивать казни заложников. В ХАМАС также заявили о контактах с Москвой по вопросу пленных граждан РФ.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит переговоры с представителями палестинского движения ХАМАС. Поводом для встречи стал вопрос освобождения удерживаемых радикальной группировкой заложников. Об этом сообщает турецкий телеканал. «Турция ведет с [боевиками] ХАМАС переговорный процесс по поводу заложников. Встреча прошла в Анкаре», — сообщает телеканал Habertürk со ссылкой на источники. При этом сами турецкие власти пока не дают официальных комментариев о результатах этих переговоров. Источник отмечает, что напряженность в отношениях между Израилем и ХАМАС нарастает. Эрдоган пытается не допустить дальнейшую эскалацию насилия в регионе. Палестинские боевики движения ХАМАС начали военные действия в Израиле 7 октября. Ранее представители радикальной группировки начали устраивать казни заложников. В ХАМАС также заявили о контактах с Москвой по вопросу пленных граждан РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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