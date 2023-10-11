Эрдоган ведет с ХАМАС переговоры об освобождении заложников

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит переговоры с представителями палестинского движения ХАМАС. Поводом для встречи стал вопрос освобождения удерживаемых радикальной группировкой заложников. Об этом сообщает турецкий телеканал.
«Турция ведет с [боевиками] ХАМАС переговорный процесс по поводу заложников. Встреча прошла в Анкаре», —
При этом сами турецкие власти пока не дают официальных комментариев о результатах этих переговоров. Источник отмечает, что напряженность в отношениях между Израилем и ХАМАС нарастает. Эрдоган пытается не допустить дальнейшую эскалацию насилия в регионе.
Палестинские боевики движения ХАМАС начали военные действия в Израиле 7 октября. Ранее представители радикальной группировки начали устраивать казни заложников. В ХАМАС также заявили о контактах с Москвой по вопросу пленных граждан РФ.
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