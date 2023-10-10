В ХАМАС заявили о контактах с Москвой по вопросу пленных граждан РФ

Палестинское движение ХАМАС поддерживает контакты с Москвой по вопросу израильских заложников, среди которых есть пленники с российским гражданством. Об этом заявил член политбюро организации Муса Абу-Марзук.
«Находятся (заложников в секторе Газа — прим. URA.RU) десятки человек с двойным гражданством. <…> У нас ведутся контакты с Россией, так как есть те, кто имеет российское гражданство», — сказал Муса Абу-Марзук изданию Al-Jazeera.
ХАМАС ворвалось на территорию Израиля 7 октября, предварительно выпустив по ней пять тысяч ракет. После этого Иерусалим начал спецоперацию в секторе Газа.
В МИД РФ заявили, что палестино-израильский конфликт не имеет военного решения и обеим сторонам нужно сесть за стол переговоров, передает «Ридус». Однако позже посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль заявил, что мир возможен только в случае отказа Иерусалима от части территорий. Также диппредставитель сообщил о подготовке визита палестинского лидера Махмуда Аббаса в Москву, передает
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