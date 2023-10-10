В ХАМАС заявили о контактах с Москвой по вопросу пленных граждан РФ

Член политбюро ХАМАС Абу-Марзук заявил о контактах с Москвой по заложникам из РФ

10 октября 2023 в 09:34 Размер текста - 17 +

В заложниках у ХАМАСа находятся люди с гражданством РФ Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Палестинское движение ХАМАС поддерживает контакты с Москвой по вопросу израильских заложников, среди которых есть пленники с российским гражданством. Об этом заявил член политбюро организации Муса Абу-Марзук. «Находятся (заложников в секторе Газа — прим. URA.RU) десятки человек с двойным гражданством. <…> У нас ведутся контакты с Россией, так как есть те, кто имеет российское гражданство», — сказал Муса Абу-Марзук изданию Al-Jazeera. ХАМАС ворвалось на территорию Израиля 7 октября, предварительно выпустив по ней пять тысяч ракет. После этого Иерусалим начал спецоперацию в секторе Газа. В МИД РФ заявили, что палестино-израильский конфликт не имеет военного решения и обеим сторонам нужно сесть за стол переговоров, передает «Ридус». Однако позже посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль заявил, что мир возможен только в случае отказа Иерусалима от части территорий. Также диппредставитель сообщил о подготовке визита палестинского лидера Махмуда Аббаса в Москву, передает MK.RU .

Палестинское движение ХАМАС поддерживает контакты с Москвой по вопросу израильских заложников, среди которых есть пленники с российским гражданством. Об этом заявил член политбюро организации Муса Абу-Марзук. «Находятся (заложников в секторе Газа — прим. URA.RU) десятки человек с двойным гражданством. <…> У нас ведутся контакты с Россией, так как есть те, кто имеет российское гражданство», — сказал Муса Абу-Марзук изданию Al-Jazeera. ХАМАС ворвалось на территорию Израиля 7 октября, предварительно выпустив по ней пять тысяч ракет. После этого Иерусалим начал спецоперацию в секторе Газа. В МИД РФ заявили, что палестино-израильский конфликт не имеет военного решения и обеим сторонам нужно сесть за стол переговоров, передает «Ридус». Однако позже посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль заявил, что мир возможен только в случае отказа Иерусалима от части территорий. Также диппредставитель сообщил о подготовке визита палестинского лидера Махмуда Аббаса в Москву, передает MK.RU.