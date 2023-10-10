В ХАМАС заявили о контактах с Москвой по вопросу пленных граждан РФ

Член политбюро ХАМАС Абу-Марзук заявил о контактах с Москвой по заложникам из РФ
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В заложниках у ХАМАСа находятся люди с гражданством РФ Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Палестинское движение ХАМАС поддерживает контакты с Москвой по вопросу израильских заложников, среди которых есть пленники с российским гражданством. Об этом заявил член политбюро организации Муса Абу-Марзук.

«Находятся (заложников в секторе Газа — прим. URA.RU) десятки человек с двойным гражданством. <…> У нас ведутся контакты с Россией, так как есть те, кто имеет российское гражданство», — сказал Муса Абу-Марзук изданию Al-Jazeera.

ХАМАС ворвалось на территорию Израиля 7 октября, предварительно выпустив по ней пять тысяч ракет. После этого Иерусалим начал спецоперацию в секторе Газа.

В МИД РФ заявили, что палестино-израильский конфликт не имеет военного решения и обеим сторонам нужно сесть за стол переговоров, передает «Ридус». Однако позже посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль заявил, что мир возможен только в случае отказа Иерусалима от части территорий. Также диппредставитель сообщил о подготовке визита палестинского лидера Махмуда Аббаса в Москву, передает MK.RU.

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Палестинское движение ХАМАС поддерживает контакты с Москвой по вопросу израильских заложников, среди которых есть пленники с российским гражданством. Об этом заявил член политбюро организации Муса Абу-Марзук. «Находятся (заложников в секторе Газа — прим. URA.RU) десятки человек с двойным гражданством. <…> У нас ведутся контакты с Россией, так как есть те, кто имеет российское гражданство», — сказал Муса Абу-Марзук изданию Al-Jazeera. ХАМАС ворвалось на территорию Израиля 7 октября, предварительно выпустив по ней пять тысяч ракет. После этого Иерусалим начал спецоперацию в секторе Газа. В МИД РФ заявили, что палестино-израильский конфликт не имеет военного решения и обеим сторонам нужно сесть за стол переговоров, передает «Ридус». Однако позже посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль заявил, что мир возможен только в случае отказа Иерусалима от части территорий. Также диппредставитель сообщил о подготовке визита палестинского лидера Махмуда Аббаса в Москву, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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