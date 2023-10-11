Российского олимпийского чемпиона по дзюдо отстранили за флаг Палестины

12 октября 2023 в 00:16 Размер текста - 17 +

Хасан Халмурзаев отстранен за аватар в соцсети Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Олимпийский чемпион по дзюдо Хасан Халмурзаев временно отстранен от соревнований за нарушение правил Международной федерации дзюдо. На официальном сайте организации сообщается, что такое решение было принято из-за флага Палестины, размещенного в соцсетях спортсмена. «Спортсмен [Хасан Халмурзаев] был уличен в нарушении внутренних правил [Международной федерации дзюдо], которые не позволяют публично высказывать какие-либо религиозные или политические взгляды. Федерация дзюдо России немедленно временно отстранила спортсмена до принятия дальнейшего решения», — сообщается на сайте организации. Спортсмен поставил на аватар в соцсети Instagram (принадлежит Meta, которая запрещена в России и признана экстремистской) фотографию флага Палестины. В Международной федерации дзюдо напомнили, что в организации борются с дискриминацией и в первую очередь защищают мир и ценности человечества. Палестинские боевики ХАМАС из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля 7 октября. В ответ государство объявило о начале полномасштабной войны и мобилизации резервистов. Российские власти поддерживают контакты с каждой из сторон конфликта, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Олимпийский чемпион по дзюдо Хасан Халмурзаев временно отстранен от соревнований за нарушение правил Международной федерации дзюдо. На официальном сайте организации сообщается, что такое решение было принято из-за флага Палестины, размещенного в соцсетях спортсмена. «Спортсмен [Хасан Халмурзаев] был уличен в нарушении внутренних правил [Международной федерации дзюдо], которые не позволяют публично высказывать какие-либо религиозные или политические взгляды. Федерация дзюдо России немедленно временно отстранила спортсмена до принятия дальнейшего решения», — сообщается на сайте организации. Спортсмен поставил на аватар в соцсети Instagram (принадлежит Meta, которая запрещена в России и признана экстремистской) фотографию флага Палестины. В Международной федерации дзюдо напомнили, что в организации борются с дискриминацией и в первую очередь защищают мир и ценности человечества. Палестинские боевики ХАМАС из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля 7 октября. В ответ государство объявило о начале полномасштабной войны и мобилизации резервистов. Российские власти поддерживают контакты с каждой из сторон конфликта, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.