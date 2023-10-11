11 октября 2023

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за смерти пермяка в больнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр, stock
Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после обращения жительницы Пермского края, которая рассказала о смерти своего дедушки в одной из больниц Перми. Об этом сообщается в пресс-службе СУ СКР.

«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Пермскому краю Д. Головкину возбудить уголовное дело. Также он должен предоставить доклад», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В СМИ сообщалось, что жительница Перми обратилась в Следственный комитет с просьбой разобраться в обстоятельствах смерти ее дедушки в одной из городских больниц. Женщина считает, что смерть могла наступить из-за некачественного обследования. По данному факту органами СК в Пермском крае проводится проверка.

Ранее Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования инцидента в одной из пермских больниц. В медучреждении рухнул лифт с пациентами и медработниками, которые из-за этого получили различные травмы. В региональном СК по данному факту возбудили уголовное дело.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после обращения жительницы Пермского края, которая рассказала о смерти своего дедушки в одной из больниц Перми. Об этом сообщается в пресс-службе СУ СКР. «Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Пермскому краю Д. Головкину возбудить уголовное дело. Также он должен предоставить доклад», — сообщается в telegram-канале ведомства. В СМИ сообщалось, что жительница Перми обратилась в Следственный комитет с просьбой разобраться в обстоятельствах смерти ее дедушки в одной из городских больниц. Женщина считает, что смерть могла наступить из-за некачественного обследования. По данному факту органами СК в Пермском крае проводится проверка. Ранее Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования инцидента в одной из пермских больниц. В медучреждении рухнул лифт с пациентами и медработниками, которые из-за этого получили различные травмы. В региональном СК по данному факту возбудили уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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