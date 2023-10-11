Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за смерти пермяка в больнице

12 октября 2023 в 00:32 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после обращения жительницы Пермского края, которая рассказала о смерти своего дедушки в одной из больниц Перми. Об этом сообщается в пресс-службе СУ СКР. «Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Пермскому краю Д. Головкину возбудить уголовное дело. Также он должен предоставить доклад», — сообщается в telegram-канале ведомства. В СМИ сообщалось, что жительница Перми обратилась в Следственный комитет с просьбой разобраться в обстоятельствах смерти ее дедушки в одной из городских больниц. Женщина считает, что смерть могла наступить из-за некачественного обследования. По данному факту органами СК в Пермском крае проводится проверка. Ранее Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования инцидента в одной из пермских больниц. В медучреждении рухнул лифт с пациентами и медработниками, которые из-за этого получили различные травмы. В региональном СК по данному факту возбудили уголовное дело.

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после обращения жительницы Пермского края, которая рассказала о смерти своего дедушки в одной из больниц Перми. Об этом сообщается в пресс-службе СУ СКР. «Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Пермскому краю Д. Головкину возбудить уголовное дело. Также он должен предоставить доклад», — сообщается в telegram-канале ведомства. В СМИ сообщалось, что жительница Перми обратилась в Следственный комитет с просьбой разобраться в обстоятельствах смерти ее дедушки в одной из городских больниц. Женщина считает, что смерть могла наступить из-за некачественного обследования. По данному факту органами СК в Пермском крае проводится проверка. Ранее Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования инцидента в одной из пермских больниц. В медучреждении рухнул лифт с пациентами и медработниками, которые из-за этого получили различные травмы. В региональном СК по данному факту возбудили уголовное дело.