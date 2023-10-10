Бастрыкин заинтересовался падением лифта в пермской больнице

10 октября 2023 в 19:26 Размер текста - 17 +

Сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин попросил доложить ему о ходе расследования инцидента в пермской больнице Архангела Михаила. В учреждении рухнул лифт, в котором находились пациенты. «В одном из медицинских учреждений Орджоникидзевского района города Перми во время движения произошло падение лифта в шахту. Находившиеся в кабине лифта пациенты больницы и медицинские работники получили различные травмы. Председатель Следственного комитета России А.И.Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Пермскому краю Д. В.Головкину представить доклад о ходе и результатах расследования», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту причинения ранений пассажирам лифта. Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают пострадавших.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин попросил доложить ему о ходе расследования инцидента в пермской больнице Архангела Михаила. В учреждении рухнул лифт, в котором находились пациенты. «В одном из медицинских учреждений Орджоникидзевского района города Перми во время движения произошло падение лифта в шахту. Находившиеся в кабине лифта пациенты больницы и медицинские работники получили различные травмы. Председатель Следственного комитета России А.И.Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Пермскому краю Д. В.Головкину представить доклад о ходе и результатах расследования», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту причинения ранений пассажирам лифта. Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают пострадавших.