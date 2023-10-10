Бастрыкин заинтересовался падением лифта в пермской больнице

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин попросил доложить ему о ходе расследования инцидента в пермской больнице Архангела Михаила. В учреждении рухнул лифт, в котором находились пациенты.
«В одном из медицинских учреждений Орджоникидзевского района города Перми во время движения произошло падение лифта в шахту. Находившиеся в кабине лифта пациенты больницы и медицинские работники получили различные травмы. Председатель Следственного комитета России А.И.Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Пермскому краю Д. В.Головкину представить доклад о ходе и результатах расследования», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту причинения ранений пассажирам лифта. Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают пострадавших.
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