В Газе погибли 11 сотрудников агентства ООН

12 октября 2023 в 00:34 Размер текста - 17 +

С 7 октября в секторе Газа были убиты 11 сотрудников БАПОР, заявила Остин Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Жертвами конфликта между Палестиной и Израилем стали 11 сотрудников Ближневосточного агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). О их гибели сообщила замдиректора БАПОР по делам сектора Газа Дженнифер Остин. «С глубокой печалью я подтверждаю, что с 7 октября в секторе Газа были убиты 11 сотрудников БАПОР», — говорится в заявлении БАПОР. Об этом передает РИА Новости. Уточняется, что в числе погибших оказались пять учителей, гинеколог, инженер, психолог и три сотрудника вспомогательного персонала. В заявлении говорится, что также погибли некоторые члены их семей. Ранее сообщалось, что военные Израиля обнаружили 40 тел младенцев в сельскохозяйственной коммуне Кфар-Аза. общее число жертв вооруженного конфликта стали 1200 израильтян.

Жертвами конфликта между Палестиной и Израилем стали 11 сотрудников Ближневосточного агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). О их гибели сообщила замдиректора БАПОР по делам сектора Газа Дженнифер Остин. «С глубокой печалью я подтверждаю, что с 7 октября в секторе Газа были убиты 11 сотрудников БАПОР», — говорится в заявлении БАПОР. Об этом передает РИА Новости. Уточняется, что в числе погибших оказались пять учителей, гинеколог, инженер, психолог и три сотрудника вспомогательного персонала. В заявлении говорится, что также погибли некоторые члены их семей. Ранее сообщалось, что военные Израиля обнаружили 40 тел младенцев в сельскохозяйственной коммуне Кфар-Аза. общее число жертв вооруженного конфликта стали 1200 израильтян.