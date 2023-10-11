В Газе погибли 11 сотрудников агентства ООН

Жертвами конфликта между Палестиной и Израилем стали 11 сотрудников Ближневосточного агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). О их гибели сообщила замдиректора БАПОР по делам сектора Газа Дженнифер Остин.
«С глубокой печалью я подтверждаю, что с 7 октября в секторе Газа были убиты 11 сотрудников БАПОР», — говорится в заявлении БАПОР. Об этом передает РИА Новости.
Уточняется, что в числе погибших оказались пять учителей, гинеколог, инженер, психолог и три сотрудника вспомогательного персонала. В заявлении говорится, что также погибли некоторые члены их семей.
Ранее сообщалось, что военные Израиля обнаружили 40 тел младенцев в сельскохозяйственной коммуне Кфар-Аза. общее число жертв вооруженного конфликта стали 1200 израильтян.
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