Украинский суд арестовал акции трех российских бизнесменов

12 октября 2023 в 01:24 Размер текста - 17 +

Бизнесменам принадлежал мобильный оператор на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU Украинский суд арестовал акции мобильного оператора страны «Лайфселл», который принадлежит российским бизнесменам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. Об этом говорится в решении суда. «Украинский суд арестовал 100% акций мобильного оператора „Лайфселл“, принадлежащего российским бизнесменам Михаилу Фридману, Андрею Косогову и Петру Авену. Уставной капитал арестованных акций составляет 13 миллиардов гривен (35,6 млрд рублей), что является самым большим арестованным активом, который принадлежит трем бизнесменам», — сообщило украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на решение суда. На май 2022 года число абонентов оператора составляло около 10 миллионов, что делает его третьим по значимости в стране. Ранее служба безопасности Украины отобрала все активы Авена, Фридмана и Косогова. Стоимость арестованного имущества предпринимателей превысило 46,5 млрд рублей. Причиной этому послужило то, что они якобы оказались причастны к «схемам» финансирования ВС РФ, а также входили в окружение президента России Владимира Путина. Среди арестованных активов числятся страховые и финансовые компании, предприятия мобильной связи и сферы IT, а также заводы минеральных вод.

Украинский суд арестовал акции мобильного оператора страны «Лайфселл», который принадлежит российским бизнесменам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. Об этом говорится в решении суда. «Украинский суд арестовал 100% акций мобильного оператора „Лайфселл“, принадлежащего российским бизнесменам Михаилу Фридману, Андрею Косогову и Петру Авену. Уставной капитал арестованных акций составляет 13 миллиардов гривен (35,6 млрд рублей), что является самым большим арестованным активом, который принадлежит трем бизнесменам», — сообщило украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на решение суда. На май 2022 года число абонентов оператора составляло около 10 миллионов, что делает его третьим по значимости в стране. Ранее служба безопасности Украины отобрала все активы Авена, Фридмана и Косогова. Стоимость арестованного имущества предпринимателей превысило 46,5 млрд рублей. Причиной этому послужило то, что они якобы оказались причастны к «схемам» финансирования ВС РФ, а также входили в окружение президента России Владимира Путина. Среди арестованных активов числятся страховые и финансовые компании, предприятия мобильной связи и сферы IT, а также заводы минеральных вод.