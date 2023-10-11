Украинский суд арестовал акции трех российских бизнесменов

Украинский суд арестовал акции мобильного оператора страны «Лайфселл», который принадлежит российским бизнесменам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. Об этом говорится в решении суда.
«Украинский суд арестовал 100% акций мобильного оператора „Лайфселл“, принадлежащего российским бизнесменам Михаилу Фридману, Андрею Косогову и Петру Авену. Уставной капитал арестованных акций составляет 13 миллиардов гривен (35,6 млрд рублей), что является самым большим арестованным активом, который принадлежит трем бизнесменам», — сообщило украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на решение суда. На май 2022 года число абонентов оператора составляло около 10 миллионов, что делает его третьим по значимости в стране.
Ранее служба безопасности Украины отобрала все активы Авена, Фридмана и Косогова. Стоимость арестованного имущества предпринимателей превысило 46,5 млрд рублей. Причиной этому послужило то, что они якобы оказались причастны к «схемам» финансирования ВС РФ, а также входили в окружение президента России Владимира Путина. Среди арестованных активов числятся страховые и финансовые компании, предприятия мобильной связи и сферы IT, а также заводы минеральных вод.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.