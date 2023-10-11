11 октября 2023

Украинский суд арестовал акции трех российских бизнесменов

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. Москва, депутат, чиновник, бизнесмен, министр
Бизнесменам принадлежал мобильный оператор на Украине Фото:

Украинский суд арестовал акции мобильного оператора страны «Лайфселл», который принадлежит российским бизнесменам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. Об этом говорится в решении суда.

«Украинский суд арестовал 100% акций мобильного оператора „Лайфселл“, принадлежащего российским бизнесменам Михаилу Фридману, Андрею Косогову и Петру Авену. Уставной капитал арестованных акций составляет 13 миллиардов гривен (35,6 млрд рублей), что является самым большим арестованным активом, который принадлежит трем бизнесменам», — сообщило украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на решение суда. На май 2022 года число абонентов оператора составляло около 10 миллионов, что делает его третьим по значимости в стране.

Ранее служба безопасности Украины отобрала все активы Авена, Фридмана и Косогова. Стоимость арестованного имущества предпринимателей превысило 46,5 млрд рублей. Причиной этому послужило то, что они якобы оказались причастны к «схемам» финансирования ВС РФ, а также входили в окружение президента России Владимира Путина. Среди арестованных активов числятся страховые и финансовые компании, предприятия мобильной связи и сферы IT, а также заводы минеральных вод.

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Украинский суд арестовал акции мобильного оператора страны «Лайфселл», который принадлежит российским бизнесменам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. Об этом говорится в решении суда. «Украинский суд арестовал 100% акций мобильного оператора „Лайфселл“, принадлежащего российским бизнесменам Михаилу Фридману, Андрею Косогову и Петру Авену. Уставной капитал арестованных акций составляет 13 миллиардов гривен (35,6 млрд рублей), что является самым большим арестованным активом, который принадлежит трем бизнесменам», — сообщило украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на решение суда. На май 2022 года число абонентов оператора составляло около 10 миллионов, что делает его третьим по значимости в стране. Ранее служба безопасности Украины отобрала все активы Авена, Фридмана и Косогова. Стоимость арестованного имущества предпринимателей превысило 46,5 млрд рублей. Причиной этому послужило то, что они якобы оказались причастны к «схемам» финансирования ВС РФ, а также входили в окружение президента России Владимира Путина. Среди арестованных активов числятся страховые и финансовые компании, предприятия мобильной связи и сферы IT, а также заводы минеральных вод.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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