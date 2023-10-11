Стало известно о гибели еще одного россиянина при атаке ХАМАС в Израиле

Уроженец Волгограда погиб в результате боев в Израиле

12 октября 2023 в 01:32 Размер текста - 17 +

Дмитрий служил в 51-м первом взводе бригады «Голани» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В числе погибших при атаке ХАМАС в Израиле оказался житель Волгограда Дмитрий (Шломо) Решетников. Об этом сообщили в региональной еврейской общине. «Защищая Израиль, от рук террористов за свой народ и свою страну погиб… Дмитрий (Шломо) Решетников», — говорится в публикации, размещенной Волгоградской еврейской общиной в соцсети ВКонтакте. Посольство страны будет заниматься организационными вопросами прибытия близких на похороны в Израиль. Дмитрий пропал без вести несколько дней назад, когда в стране разгорелись боевые действия. Мужчина был активистом проекта «EnerJew-Волгоград», помогая молодежи обустраиваться в Израиле. Также он служил в 51-м первом взводе бригады «Голани». Ранее сообщалось, что в ходе конфликта между Израилем и Палестиной погибли четыре россиянина. При этом российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что россиян, пропавших и погибших в результате конфликта намного больше, чем официально подтверждено. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле пока нет данных о точном числе россиян, погибших с начала обострения конфликта, а также о количестве попавших в заложники граждан РФ. Известно, что около 300 россиян хотят эвакуироваться из сектора Газа.

В числе погибших при атаке ХАМАС в Израиле оказался житель Волгограда Дмитрий (Шломо) Решетников. Об этом сообщили в региональной еврейской общине. «Защищая Израиль, от рук террористов за свой народ и свою страну погиб… Дмитрий (Шломо) Решетников», — говорится в публикации, размещенной Волгоградской еврейской общиной в соцсети ВКонтакте. Посольство страны будет заниматься организационными вопросами прибытия близких на похороны в Израиль. Дмитрий пропал без вести несколько дней назад, когда в стране разгорелись боевые действия. Мужчина был активистом проекта «EnerJew-Волгоград», помогая молодежи обустраиваться в Израиле. Также он служил в 51-м первом взводе бригады «Голани». Ранее сообщалось, что в ходе конфликта между Израилем и Палестиной погибли четыре россиянина. При этом российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что россиян, пропавших и погибших в результате конфликта намного больше, чем официально подтверждено. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле пока нет данных о точном числе россиян, погибших с начала обострения конфликта, а также о количестве попавших в заложники граждан РФ. Известно, что около 300 россиян хотят эвакуироваться из сектора Газа.