Стало известно о гибели еще одного россиянина при атаке ХАМАС в Израиле

В числе погибших при атаке ХАМАС в Израиле оказался житель Волгограда Дмитрий (Шломо) Решетников. Об этом сообщили в региональной еврейской общине.
«Защищая Израиль, от рук террористов за свой народ и свою страну погиб… Дмитрий (Шломо) Решетников», — говорится в публикации, размещенной Волгоградской еврейской общиной в соцсети ВКонтакте. Посольство страны будет заниматься организационными вопросами прибытия близких на похороны в Израиль.
Дмитрий пропал без вести несколько дней назад, когда в стране разгорелись боевые действия. Мужчина был активистом проекта «EnerJew-Волгоград», помогая молодежи обустраиваться в Израиле. Также он служил в 51-м первом взводе бригады «Голани».
Ранее сообщалось, что в ходе конфликта между Израилем и Палестиной погибли четыре россиянина. При этом российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что россиян, пропавших и погибших в результате конфликта намного больше, чем официально подтверждено. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле пока нет данных о точном числе россиян, погибших с начала обострения конфликта, а также о количестве попавших в заложники граждан РФ. Известно, что около 300 россиян хотят эвакуироваться из сектора Газа.
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