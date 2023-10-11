Зеленский попросился в Израиль на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

Президент Украины Владимир Зеленский попросил администрацию премьера Израиля Биньямина Нетаньяху организовать его визит на фоне обострившегося конфликта между израильской и палестинской армией. Об этом сообщили источники со стороны Украины и Израиля.
«Владимир Зеленский попросил администрацию премьера Израиля Биньямина Нетаньяху проработать его визит в страну на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Причиной стало желание усилить международную поддержку ближневосточной страны», — пишет издание
Для этого администрация Владимира Зеленского направила официальный запрос офису Биньямина Нетаньяха. «Запрос содержит в себе просьбу о согласовании визита», — отметили источники.
Ранее глава Украины заявлял об опасении, что внимание Запада к Киеву ослабнет из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. По его мнению, это приведет к последствиям на фронте для ВСУ.
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