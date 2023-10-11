11 октября 2023

Зеленский попросился в Израиль на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский собирается посетить Израиль Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Президент Украины Владимир Зеленский попросил администрацию премьера Израиля Биньямина Нетаньяху организовать его визит на фоне обострившегося конфликта между израильской и палестинской армией. Об этом сообщили источники со стороны Украины и Израиля.

«Владимир Зеленский попросил администрацию премьера Израиля Биньямина Нетаньяху проработать его визит в страну на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Причиной стало желание усилить международную поддержку ближневосточной страны», — пишет издание Axios ссылаясь на информированные источники в Израиле и Украине.

Для этого администрация Владимира Зеленского направила официальный запрос офису Биньямина Нетаньяха. «Запрос содержит в себе просьбу о согласовании визита», — отметили источники.

Ранее глава Украины заявлял об опасении, что внимание Запада к Киеву ослабнет из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. По его мнению, это приведет к последствиям на фронте для ВСУ.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский попросил администрацию премьера Израиля Биньямина Нетаньяху организовать его визит на фоне обострившегося конфликта между израильской и палестинской армией. Об этом сообщили источники со стороны Украины и Израиля. «Владимир Зеленский попросил администрацию премьера Израиля Биньямина Нетаньяху проработать его визит в страну на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Причиной стало желание усилить международную поддержку ближневосточной страны», — пишет издание Axios ссылаясь на информированные источники в Израиле и Украине. Для этого администрация Владимира Зеленского направила официальный запрос офису Биньямина Нетаньяха. «Запрос содержит в себе просьбу о согласовании визита», — отметили источники. Ранее глава Украины заявлял об опасении, что внимание Запада к Киеву ослабнет из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. По его мнению, это приведет к последствиям на фронте для ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...