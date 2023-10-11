Зеленский попросился в Израиль на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

12 октября 2023 в 02:48 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский собирается посетить Израиль Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Президент Украины Владимир Зеленский попросил администрацию премьера Израиля Биньямина Нетаньяху организовать его визит на фоне обострившегося конфликта между израильской и палестинской армией. Об этом сообщили источники со стороны Украины и Израиля. «Владимир Зеленский попросил администрацию премьера Израиля Биньямина Нетаньяху проработать его визит в страну на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Причиной стало желание усилить международную поддержку ближневосточной страны», — пишет издание Axios ссылаясь на информированные источники в Израиле и Украине. Для этого администрация Владимира Зеленского направила официальный запрос офису Биньямина Нетаньяха. «Запрос содержит в себе просьбу о согласовании визита», — отметили источники. Ранее глава Украины заявлял об опасении, что внимание Запада к Киеву ослабнет из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. По его мнению, это приведет к последствиям на фронте для ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил администрацию премьера Израиля Биньямина Нетаньяху организовать его визит на фоне обострившегося конфликта между израильской и палестинской армией. Об этом сообщили источники со стороны Украины и Израиля. «Владимир Зеленский попросил администрацию премьера Израиля Биньямина Нетаньяху проработать его визит в страну на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Причиной стало желание усилить международную поддержку ближневосточной страны», — пишет издание Axios ссылаясь на информированные источники в Израиле и Украине. Для этого администрация Владимира Зеленского направила официальный запрос офису Биньямина Нетаньяха. «Запрос содержит в себе просьбу о согласовании визита», — отметили источники. Ранее глава Украины заявлял об опасении, что внимание Запада к Киеву ослабнет из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. По его мнению, это приведет к последствиям на фронте для ВСУ.