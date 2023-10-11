11 октября 2023

Власти хотят получить с налога на проценты по вкладам 312 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Инвестиции, хакеры. Екатеринбург, капитал, экономика, вклады, инвестиции, капиталовложения, вложения, деньги
Депозиты с новым налогом снизят доходы российским кладчиков Фото:

Правительство РФ собирается в ближайшие годы получить 312 млрд рублей с налога на проценты по вкладам россиян. Это следует из проекта бюджета на 2024—2026 годы,

«В ближайшие три года власти РФ собираются получить 312 млрд рублей с налога на проценты по вкладам граждан. Два года назад правительство освободило вкладчиков от сбора из-за кризиса, но в 2023 году не продлили эту меру поддержки», — пишут «Известия».

Как отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, свыше 96% вкладов россиян не превышают один млн рублей: большинство из них вообще не попадут под этот налог. Все остальные, а это примерно 3%, будут вынуждены заплатить сбор по итогам 2023 года.

Согласно прогнозу властей, эта статья принесет бюджету РФ 101 млрд рублей 2024 году, в 2025-м — 104 млрд руб., а в 2026-м — 107 млрд руб. При этом эксперты издания считают, что поступления в размере 100 млрд рублей в год нельзя назвать значительными для казны, а депозиты с новым налогом будут приносить еще меньше доходов российским вкладчикам.

Ранее в Госдуме рассказали о налогах на бани и туалеты для дачников. Если человек построил на своем участке баню, сарай и другое, то он должен обязательно зарегистрировать объект в Росреестре. Затем он должен платить налог за владение таким недвижимым имуществом.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство РФ собирается в ближайшие годы получить 312 млрд рублей с налога на проценты по вкладам россиян. Это следует из проекта бюджета на 2024—2026 годы, «В ближайшие три года власти РФ собираются получить 312 млрд рублей с налога на проценты по вкладам граждан. Два года назад правительство освободило вкладчиков от сбора из-за кризиса, но в 2023 году не продлили эту меру поддержки», — пишут «Известия». Как отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, свыше 96% вкладов россиян не превышают один млн рублей: большинство из них вообще не попадут под этот налог. Все остальные, а это примерно 3%, будут вынуждены заплатить сбор по итогам 2023 года. Согласно прогнозу властей, эта статья принесет бюджету РФ 101 млрд рублей 2024 году, в 2025-м — 104 млрд руб., а в 2026-м — 107 млрд руб. При этом эксперты издания считают, что поступления в размере 100 млрд рублей в год нельзя назвать значительными для казны, а депозиты с новым налогом будут приносить еще меньше доходов российским вкладчикам. Ранее в Госдуме рассказали о налогах на бани и туалеты для дачников. Если человек построил на своем участке баню, сарай и другое, то он должен обязательно зарегистрировать объект в Росреестре. Затем он должен платить налог за владение таким недвижимым имуществом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...