В Госдуме рассказали, когда дачники не должны платить налоги

Депутат Госдумы Гаврилов: дачник освобожден от налога на одну хозпостройку

01 октября 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

После строительства хозпостройки ее надо зарегистрировать, напомнил Сергей Гаврилов Фото: Размик Закарян © URA.RU Человек может не платить налоги на одну хозяйственную постройку. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов от партии КПРФ. «Статья 407 НК РФ освобождает граждан от уплаты налога одну хозпостройку на личном участке, если ее площадь не превышает 50 квадратных метров», — заявил РИА Новости Сергей Гаврилов. Депутат отметил, что платить налоги придется, если хозпостройки построены на прочном фундаменте. К тому же государство обяжет заплатить налог, если объекты строительства уже закончены. Гаврилов напомнил, что если человек построил на своем участке баню, сарай и другое, то он должен обязательно зарегистрировать объект в Росреестре. «Затем он должен платить налог за владение таким недвижимым имуществом», — заключил депутат. Ранее URA.RU подробно рассказывало, как заплатить имущественные налоги в 2023 году. Это нужно сделать до 1 декабря, иначе за каждый день просрочки будут начисляться пени.

Человек может не платить налоги на одну хозяйственную постройку. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов от партии КПРФ. «Статья 407 НК РФ освобождает граждан от уплаты налога одну хозпостройку на личном участке, если ее площадь не превышает 50 квадратных метров», — заявил РИА Новости Сергей Гаврилов. Депутат отметил, что платить налоги придется, если хозпостройки построены на прочном фундаменте. К тому же государство обяжет заплатить налог, если объекты строительства уже закончены. Гаврилов напомнил, что если человек построил на своем участке баню, сарай и другое, то он должен обязательно зарегистрировать объект в Росреестре. «Затем он должен платить налог за владение таким недвижимым имуществом», — заключил депутат. Ранее URA.RU подробно рассказывало, как заплатить имущественные налоги в 2023 году. Это нужно сделать до 1 декабря, иначе за каждый день просрочки будут начисляться пени.