Как обойти отключения автомобилей от онлайн-сервисов

Дубликат ключа позволит обойти отключение авто от онлайн-сервисов

Мобильные сервисы позволяли осуществлять дистанционный запуск и прогрев автомобиля Фото: Анна Майорова © URA.RU

В связи с санкциями в России становится сложнее использовать современные автомобили Volvo, Mercedes, Land Rover, Volkswagen, Lexus. Гарантия на эти марки перестала действовать, а проведение диагностики стало невозможным. Кроме того, владельцы авто не могут дистанционно управлять машиной через онлайн-сервисы. URA.RU собрало информацию о том, что необходимо делать автомобилистам в такой ситуации.

Отключение мобильных приложений

В России мобильное приложение Volvo Cars, которое позволяло управлять автомобилем удаленно, перестало работать. Эта функция была особенно востребована у российских владельцев данной марки машины. Отключение онлайн-сервисов производителей автомобилей стало распространенной проблемой, особенно для премиум-марок, в которых больше электронных компонентов. Владельцам автомобилей рекомендуют обращаться к дилерам и сервисным центрам для поддержки и ремонта.

Какие функции стали недоступными

Владельцам автомобилей в России отключили глобальные онлайн-сервисы, в том числе мобильные приложения, которые позволяли удаленно управлять автомобилем. Это привело к недоступности функций прогрева машины, открытия/закрытия дверей, контроля за местоположением и других возможностей. Некоторые дилеры считают, что отключение приложений автопроизводителями связано с санкционным давлением.

Как это влияет на обслуживание автомобилей

Отключение глобальных онлайн-сервисов автопроизводителей в России вызывает серьезные проблемы не только для водителей, но и для автосервисов. Современные автомобили требуют специализированного диагностического оборудования, которое подключается к глобальным сервисам автопроизводителей для поиска неисправностей. Однако отключение этих сервисов приводит к негодности оборудования и ограничивает возможности диагностики. Эта проблема затрагивает все бренды, ушедшие из России, и может привести к неразрешимым проблемам с автомобилями, особенно с более дорогими и сложными моделями.

Что делать автомобилистам

Дубликаты ключей бюджетных марок автомобилей можно сделать в специализированных конторах во многих городах России. Дубликаты ключей Renault или Hyunda реально произвести за 30 минут и по цене примерно в 5-10 тысяч рублей. У этого решения есть определенные риски. Если дубликат ключа будет сделан некачественно, он может привести к блокировке блока управления автомобилем. Замена этого блока будет гораздо более дорогостоящей процедурой.

Создание дубликатов ключей для автомобилей премиум-класса, таких, как Volvo, Mercedes и Lexus, практически невозможно в России. В таком случае владельцы прибегают к вывозу автомобилей из России, регистрации и изготовления ключей у местных дилеров в других странах, и их последующего возвращения в Россию.

Не нужно откладывать замену европейских и японских автомобилей, проданных до 2022 года, на машины от марок, которые имеют официальное присутствие в России. Гарантии для этих автомобилей постепенно исчезают, а небольшое наличие запчастей становится проблемой. При этом существует версия, что в России автопроизводители не обязаны предоставлять открытый доступ к каталогам запчастей и поддерживать возможность независимого послегарантийного обслуживания.