Volvo отключила российских автовладельцев от программного обеспечения

08 октября 2023 в 23:00 Размер текста - 17 +

Volvo отключила ПО для пользователей из РФ Фото: Александр Константинов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Шведский автоконцерн Volvo отключил российских автовладельцев от своего программного обеспечения (ПО). Информацию подтвердили в соответствующем дилерском центре. «Volvo отключила российских дилеров от программного обеспечения», — передает деловое издание BFM.ru. Авторы материала связались с дилерским центром Volvo в РФ. Там журналистам рассказали, что ПО перестало работать еще с 25 сентября. При этом официальных сообщений от концерна не поступало. Авторы также связались с одним из владельцев автомобиля Volvo. Тот рассказал, что часть функций продолжает работать. Например, все еще через официальное приложение возможно открыть и закрыть двери авто. В августе стало известно о том, что программное обеспечение также отключили BMW и Audi. Mercedes-Benz также отключил дилеров РФ от официальной поддержки, пишет VSE42. Из-за антироссийских санкций зарубежные автомобили завозятся в Россию по параллельному импорту. В связи с этим растут цены на эти авто. При этом не все автопроизводители ушли из страны, передает телеканал 360. Остались Kia и Hyundai.

Шведский автоконцерн Volvo отключил российских автовладельцев от своего программного обеспечения (ПО). Информацию подтвердили в соответствующем дилерском центре. «Volvo отключила российских дилеров от программного обеспечения», — передает деловое издание BFM.ru. Авторы материала связались с дилерским центром Volvo в РФ. Там журналистам рассказали, что ПО перестало работать еще с 25 сентября. При этом официальных сообщений от концерна не поступало. Авторы также связались с одним из владельцев автомобиля Volvo. Тот рассказал, что часть функций продолжает работать. Например, все еще через официальное приложение возможно открыть и закрыть двери авто. В августе стало известно о том, что программное обеспечение также отключили BMW и Audi. Mercedes-Benz также отключил дилеров РФ от официальной поддержки, пишет VSE42. Из-за антироссийских санкций зарубежные автомобили завозятся в Россию по параллельному импорту. В связи с этим растут цены на эти авто. При этом не все автопроизводители ушли из страны, передает телеканал 360. Остались Kia и Hyundai.