Volvo отключила российских автовладельцев от программного обеспечения

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Клипарт. Екатеринбург, вольво, volvo, логотип
Volvo отключила ПО для пользователей из РФ Фото:
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Шведский автоконцерн Volvo отключил российских автовладельцев от своего программного обеспечения (ПО). Информацию подтвердили в соответствующем дилерском центре.

«Volvo отключила российских дилеров от программного обеспечения», — передает деловое издание BFM.ru. Авторы материала связались с дилерским центром Volvo в РФ. Там журналистам рассказали, что ПО перестало работать еще с 25 сентября. При этом официальных сообщений от концерна не поступало.

Авторы также связались с одним из владельцев автомобиля Volvo. Тот рассказал, что часть функций продолжает работать. Например, все еще через официальное приложение возможно открыть и закрыть двери авто.

В августе стало известно о том, что программное обеспечение также отключили BMW и Audi. Mercedes-Benz также отключил дилеров РФ от официальной поддержки, пишет VSE42. Из-за антироссийских санкций зарубежные автомобили завозятся в Россию по параллельному импорту. В связи с этим растут цены на эти авто. При этом не все автопроизводители ушли из страны, передает телеканал 360. Остались Kia и Hyundai.

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Шведский автоконцерн Volvo отключил российских автовладельцев от своего программного обеспечения (ПО). Информацию подтвердили в соответствующем дилерском центре. «Volvo отключила российских дилеров от программного обеспечения», — передает деловое издание BFM.ru. Авторы материала связались с дилерским центром Volvo в РФ. Там журналистам рассказали, что ПО перестало работать еще с 25 сентября. При этом официальных сообщений от концерна не поступало. Авторы также связались с одним из владельцев автомобиля Volvo. Тот рассказал, что часть функций продолжает работать. Например, все еще через официальное приложение возможно открыть и закрыть двери авто. В августе стало известно о том, что программное обеспечение также отключили BMW и Audi. Mercedes-Benz также отключил дилеров РФ от официальной поддержки, пишет VSE42. Из-за антироссийских санкций зарубежные автомобили завозятся в Россию по параллельному импорту. В связи с этим растут цены на эти авто. При этом не все автопроизводители ушли из страны, передает телеканал 360. Остались Kia и Hyundai.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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