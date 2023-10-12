Рубль укрепился после решения Путина

12 октября 2023 в 09:41 Размер текста - 17 +

Курс доллара опустился ниже 97 рублей впервые с 29 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рубль укрепился после решения президента России Владимира Путина о продаже экспортерами валютной выручки. На Мосбирже курс доллара опустился ниже 97 рублей впервые с 29 сентября. «Курс доллара 96,46 — рублей», — сообщается на официальном сайте биржи. Такое снижение произошло впервые с 29 сентября. Этот тренд также затронул курс евро, который также снизился ниже 103 рублей впервые с той же даты. Президент России Владимир Путин подписал указ, требующий от некоторых российских экспортеров продавать имеющуюся иностранную валюту. Процент валюты, который будет обязательно продан, будет определен Кабинетом министров. Правительственные представители сообщили, что это мера принята для стабилизации валютного курса. Организации будут предоставлять планы-графики по покупке и продаже валюты в Центральный банк и Росфинмониторинг.

Рубль укрепился после решения президента России Владимира Путина о продаже экспортерами валютной выручки. На Мосбирже курс доллара опустился ниже 97 рублей впервые с 29 сентября. «Курс доллара 96,46 — рублей», — сообщается на официальном сайте биржи. Такое снижение произошло впервые с 29 сентября. Этот тренд также затронул курс евро, который также снизился ниже 103 рублей впервые с той же даты. Президент России Владимир Путин подписал указ, требующий от некоторых российских экспортеров продавать имеющуюся иностранную валюту. Процент валюты, который будет обязательно продан, будет определен Кабинетом министров. Правительственные представители сообщили, что это мера принята для стабилизации валютного курса. Организации будут предоставлять планы-графики по покупке и продаже валюты в Центральный банк и Росфинмониторинг.