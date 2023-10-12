ЦАХАЛ: военные ХАМАС обезглавливали еврейских младенцев

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Зарница в детском летнем лагере Салют. Свердловская область, Артемовский, штык нож
Военные ХАМАСа обезглавливали израильских детей, заявил Джонатан Конрикус Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Военные палестинского движения ХАМАСа обезглавили еврейских младенцев в кибуце Беэри. Об этом рассказал официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус.

«Военные могут сказать с относительной уверенностью, что боевики ХАМАСа, напавшие на кибуц Беэри в субботу, обезглавили младенцев», — передает слова Конрикуса газета The Guardian. Там добавили, что про подобные действия боевиков ХАМАСа также ранее рассказывали представители израильского правительства и военнослужащие ЦАХАЛа.

Представители израильской армии отрицали утечки информации о том, что боевики из ХАМАСа обезглавливают младенцев. Официальные подробности и подтверждения отсутствовали. СМИ сообщали об обнаружении более 200 обезглавленных тел в кибуце Кфар-Аза, в том числе детей и младенцев. Конфликт между ХАМАСом и Израилем продолжается с 7 октября. За время обострения палестино-израильского конфликта погибло более 2000 мирных жителей с обеих сторон, передает телеканал 360.

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Военные палестинского движения ХАМАСа обезглавили еврейских младенцев в кибуце Беэри. Об этом рассказал официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус. «Военные могут сказать с относительной уверенностью, что боевики ХАМАСа, напавшие на кибуц Беэри в субботу, обезглавили младенцев», — передает слова Конрикуса газета The Guardian. Там добавили, что про подобные действия боевиков ХАМАСа также ранее рассказывали представители израильского правительства и военнослужащие ЦАХАЛа. Представители израильской армии отрицали утечки информации о том, что боевики из ХАМАСа обезглавливают младенцев. Официальные подробности и подтверждения отсутствовали. СМИ сообщали об обнаружении более 200 обезглавленных тел в кибуце Кфар-Аза, в том числе детей и младенцев. Конфликт между ХАМАСом и Израилем продолжается с 7 октября. За время обострения палестино-израильского конфликта погибло более 2000 мирных жителей с обеих сторон, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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