ЦАХАЛ: военные ХАМАС обезглавливали еврейских младенцев

12 октября 2023 в 10:44 Размер текста - 17 +

Военные ХАМАСа обезглавливали израильских детей, заявил Джонатан Конрикус Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Военные палестинского движения ХАМАСа обезглавили еврейских младенцев в кибуце Беэри. Об этом рассказал официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус. «Военные могут сказать с относительной уверенностью, что боевики ХАМАСа, напавшие на кибуц Беэри в субботу, обезглавили младенцев», — передает слова Конрикуса газета The Guardian. Там добавили, что про подобные действия боевиков ХАМАСа также ранее рассказывали представители израильского правительства и военнослужащие ЦАХАЛа. Представители израильской армии отрицали утечки информации о том, что боевики из ХАМАСа обезглавливают младенцев. Официальные подробности и подтверждения отсутствовали. СМИ сообщали об обнаружении более 200 обезглавленных тел в кибуце Кфар-Аза, в том числе детей и младенцев. Конфликт между ХАМАСом и Израилем продолжается с 7 октября. За время обострения палестино-израильского конфликта погибло более 2000 мирных жителей с обеих сторон, передает телеканал 360.

Военные палестинского движения ХАМАСа обезглавили еврейских младенцев в кибуце Беэри. Об этом рассказал официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус. «Военные могут сказать с относительной уверенностью, что боевики ХАМАСа, напавшие на кибуц Беэри в субботу, обезглавили младенцев», — передает слова Конрикуса газета The Guardian. Там добавили, что про подобные действия боевиков ХАМАСа также ранее рассказывали представители израильского правительства и военнослужащие ЦАХАЛа. Представители израильской армии отрицали утечки информации о том, что боевики из ХАМАСа обезглавливают младенцев. Официальные подробности и подтверждения отсутствовали. СМИ сообщали об обнаружении более 200 обезглавленных тел в кибуце Кфар-Аза, в том числе детей и младенцев. Конфликт между ХАМАСом и Израилем продолжается с 7 октября. За время обострения палестино-израильского конфликта погибло более 2000 мирных жителей с обеих сторон, передает телеканал 360.