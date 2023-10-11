Обвиняемого по делу о фиктивном обучении в курганском ФСИН доставят в суд силой

12 октября 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

Суд постановил доставить обвиняемого курганца на заседание приводом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Одного из обвиняемых по делу о фиктивном обучении в курганской колонии решено доставить в суд приводом. Постановление вынес судья после очередной неявки подсудимого. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на судебном заседании. «Поскольку обвиняемым не предоставлено документов об уважительной причине неявки, суд постановил доставить его на следующее заседание приводом», — постановил судья Владимир Максимов. Решение вынесено в отношении бывшего директора казенного профучилища Евгения Смолякова, который в третий раз не является в суд. Адвокат Смолякова заявил, что его подзащитный находится на амбулаторном лечении и вскоре сможет принять участие в суде. Несмотря на это, было решено осуществить привод подсудимого. Смолякова и бывшего замначальника колонии-поселения №5 Валерия Черных обвиняют в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии обвинения, мужчины организовали фиктивное обучение для улучшения своих показателей по службе. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане не может начаться суд по делу о фиктивном обучении во ФСИН. Причиной стала повторная неявка одного из подсудимых по болезни.

Одного из обвиняемых по делу о фиктивном обучении в курганской колонии решено доставить в суд приводом. Постановление вынес судья после очередной неявки подсудимого. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на судебном заседании. «Поскольку обвиняемым не предоставлено документов об уважительной причине неявки, суд постановил доставить его на следующее заседание приводом», — постановил судья Владимир Максимов. Решение вынесено в отношении бывшего директора казенного профучилища Евгения Смолякова, который в третий раз не является в суд. Адвокат Смолякова заявил, что его подзащитный находится на амбулаторном лечении и вскоре сможет принять участие в суде. Несмотря на это, было решено осуществить привод подсудимого. Смолякова и бывшего замначальника колонии-поселения №5 Валерия Черных обвиняют в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии обвинения, мужчины организовали фиктивное обучение для улучшения своих показателей по службе. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане не может начаться суд по делу о фиктивном обучении во ФСИН. Причиной стала повторная неявка одного из подсудимых по болезни.