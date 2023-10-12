Кто такой генерал Беседа, которого Буданов назвал самым опасным в России

Буданов назвал Беседу самым опасным генералом
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Этап специальных учений материально-технического обеспечения на станции Адуй. Свердловская область, военные, генерал, погоны
Сергей Беседа занимает пост руководителя пятой службы ФСБ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов назвал руководителя пятой службы ФСБ Сергея Беседу самым опасным и проблемным русским генералом для Украины. URA.RU приводит информацию, которая даст представление о личности генерала.

Сергей Орестович Беседа родился в 1954 году. Является генерал-полковником и руководителем пятой службы ФСБ России с 2009 года. Служба осуществляет деятельность за рубежом, ее сотрудники работают советниками во многих российских посольствах и торговых представительствах. До этого генерал руководил департаментом оперативной информации в составе этой же службы.

Беседа также был включен в состав межведомственной комиссии по участию России в «Группе восьми» и «Группе двадцати» в качестве представителя ФСБ России. В феврале 2014 года он находился в Киеве для оценки уровня физической защиты российских учреждений в связи с напряженной ситуацией на Украине.

Сергей Беседа также запрашивался на встречу с действующим тогда президентом Украины Виктором Януковичем по вопросам безопасности, но не был принят. Впоследствии его имя попало в список персональных санкций Европейского Союза. В октябре 2014 года генерал подписал соглашение о взаимной защите секретной информации с директором канцелярии Совета по национальной безопасности и защите секретной информации правительства Сербии Гораном Матичем. Военнослужащий является отцом двух сыновей.

Согласно заявлению главы ГУР Украины Кирилла Буданова, Сергей Беседа является самым опасным и проблемным генералом для Украины. Буданов отметил, что Беседа нанес значительный урон украинскому государству и всегда причинял проблемы в отношениях между двумя странами.

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Глава ГУР Украины Кирилл Буданов назвал руководителя пятой службы ФСБ Сергея Беседу самым опасным и проблемным русским генералом для Украины. URA.RU приводит информацию, которая даст представление о личности генерала. Сергей Орестович Беседа родился в 1954 году. Является генерал-полковником и руководителем пятой службы ФСБ России с 2009 года. Служба осуществляет деятельность за рубежом, ее сотрудники работают советниками во многих российских посольствах и торговых представительствах. До этого генерал руководил департаментом оперативной информации в составе этой же службы. Беседа также был включен в состав межведомственной комиссии по участию России в «Группе восьми» и «Группе двадцати» в качестве представителя ФСБ России. В феврале 2014 года он находился в Киеве для оценки уровня физической защиты российских учреждений в связи с напряженной ситуацией на Украине. Сергей Беседа также запрашивался на встречу с действующим тогда президентом Украины Виктором Януковичем по вопросам безопасности, но не был принят. Впоследствии его имя попало в список персональных санкций Европейского Союза. В октябре 2014 года генерал подписал соглашение о взаимной защите секретной информации с директором канцелярии Совета по национальной безопасности и защите секретной информации правительства Сербии Гораном Матичем. Военнослужащий является отцом двух сыновей. Согласно заявлению главы ГУР Украины Кирилла Буданова, Сергей Беседа является самым опасным и проблемным генералом для Украины. Буданов отметил, что Беседа нанес значительный урон украинскому государству и всегда причинял проблемы в отношениях между двумя странами.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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