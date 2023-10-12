На территорию Израиля проникли тысячи бойцов ХАМАС

Тысячи боевиков ХАМАСа проникли на территорию Израиля, заявил Йоав Галант
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Тысячи бойцов палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. Об этом рассказал министр обороны Израиля Йоав Галант.
«В страну проникли тысячи бойцов ХАМАС», — передает слова Галанта РИА Новости. Он добавил, что боевики пришли с территории сектора Газа.
С 7 октября палестинские боевики из движения ХАМАС начали военные действия в Израиле. Они также устроили казни заложников, что вызвало рост напряжения в регионе.
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