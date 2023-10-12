На территорию Израиля проникли тысячи бойцов ХАМАС

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Тысячи боевиков ХАМАСа проникли на территорию Израиля, заявил Йоав Галант Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Тысячи бойцов палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. Об этом рассказал министр обороны Израиля Йоав Галант.

«В страну проникли тысячи бойцов ХАМАС», — передает слова Галанта РИА Новости. Он добавил, что боевики пришли с территории сектора Газа.

С 7 октября палестинские боевики из движения ХАМАС начали военные действия в Израиле. Они также устроили казни заложников, что вызвало рост напряжения в регионе.

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Тысячи бойцов палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. Об этом рассказал министр обороны Израиля Йоав Галант. «В страну проникли тысячи бойцов ХАМАС», — передает слова Галанта РИА Новости. Он добавил, что боевики пришли с территории сектора Газа. С 7 октября палестинские боевики из движения ХАМАС начали военные действия в Израиле. Они также устроили казни заложников, что вызвало рост напряжения в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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