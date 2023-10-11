11 октября 2023

Село в ЯНАО осталось без руководителя

Глава села Катравож Ирина Колистратова покинула свой пост
© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по социальной политике. Курган, чиновница, совещание, заседание, монитор, шариковая ручка
Ирина Колистратова ушла с должности в связи с переездом Фото:

Глава села Катравож (ЯНАО) Ирина Колистратова уволилась в связи с переездом в Курганскую область. Об этом она написала на своей странице социальной сети «ВКонтакте».

«Завершая свой трудовой путь в Катравоже, с уверенностью могу сказать, это был один из лучших периодов моей жизни, о котором буду помнить всегда. Благодарю каждого за участие и поддержку, отзывчивость и понимание, за оказанное доверие и, конечно, за пример искренней любви к своей малой родине», — сообщила Ирина Колистратова.

Колистратова руководила селом Катравож с декабря 2021 года. «Ранее она возглавляла сельскую школу и была на хорошем счету у руководства, а также пользовалась авторитетом среди жителей села», — сообщили URA.RU в администрации Приуральского района.

Село Катравож образовано в 1931 году, население более семисот человек. Расположен населенный пункт в Приуральском районе в 34 км от Салехарда.

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Глава села Катравож (ЯНАО) Ирина Колистратова уволилась в связи с переездом в Курганскую область. Об этом она написала на своей странице социальной сети «ВКонтакте». «Завершая свой трудовой путь в Катравоже, с уверенностью могу сказать, это был один из лучших периодов моей жизни, о котором буду помнить всегда. Благодарю каждого за участие и поддержку, отзывчивость и понимание, за оказанное доверие и, конечно, за пример искренней любви к своей малой родине», — сообщила Ирина Колистратова. Колистратова руководила селом Катравож с декабря 2021 года. «Ранее она возглавляла сельскую школу и была на хорошем счету у руководства, а также пользовалась авторитетом среди жителей села», — сообщили URA.RU в администрации Приуральского района. Село Катравож образовано в 1931 году, население более семисот человек. Расположен населенный пункт в Приуральском районе в 34 км от Салехарда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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