Село в ЯНАО осталось без руководителя

Глава села Катравож Ирина Колистратова покинула свой пост

Ирина Колистратова ушла с должности в связи с переездом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава села Катравож (ЯНАО) Ирина Колистратова уволилась в связи с переездом в Курганскую область. Об этом она написала на своей странице социальной сети «ВКонтакте».

«Завершая свой трудовой путь в Катравоже, с уверенностью могу сказать, это был один из лучших периодов моей жизни, о котором буду помнить всегда. Благодарю каждого за участие и поддержку, отзывчивость и понимание, за оказанное доверие и, конечно, за пример искренней любви к своей малой родине», — сообщила Ирина Колистратова.

Колистратова руководила селом Катравож с декабря 2021 года. «Ранее она возглавляла сельскую школу и была на хорошем счету у руководства, а также пользовалась авторитетом среди жителей села», — сообщили URA.RU в администрации Приуральского района.

Село Катравож образовано в 1931 году, население более семисот человек. Расположен населенный пункт в Приуральском районе в 34 км от Салехарда.