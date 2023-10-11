11 октября 2023

Футбольные клубы окажут помощь семье погибшего пермского игрока Ситникова

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, фк амкар, баннер
ФК «Амкар» поможет семье бывшего игрока Фото:

Футбольные клубы «Амкар» и «Уралец ТС» окажут поддержку семье погибшего в ДТП пермского игрока Евгения Ситникова. Об этом сообщает пермский клуб.

«ФК „Амкар Пермь“ и ФК „Уралец ТС“ совместно окажут всю необходимую поддержку родным Евгения Ситникова», — говорится на странице «Амкара» в соцсети «ВКонтакте». Также клуб предлагает болельщикам переводить деньги родным погибшего. Средства собирают на банковскую карту друга семьи.

Как ранее рассказывало URA.RU, Евгений Ситников — бывший игрок «Амкара», выступающий за «Уралец ТС» — погиб в автомобильной аварии в ночь на 12 октября. По предварительным данным полиции, водитель «Лады Приоры», где находились футболисты, выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с «Газелью». В аварии пострадали Кирилл Кочетов, который находится в коме, а также воспитанники «Академии-Амкар» Кирилл Мыльников и Денис Федорочев.

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Футбольные клубы «Амкар» и «Уралец ТС» окажут поддержку семье погибшего в ДТП пермского игрока Евгения Ситникова. Об этом сообщает пермский клуб. «ФК „Амкар Пермь“ и ФК „Уралец ТС“ совместно окажут всю необходимую поддержку родным Евгения Ситникова», — говорится на странице «Амкара» в соцсети «ВКонтакте». Также клуб предлагает болельщикам переводить деньги родным погибшего. Средства собирают на банковскую карту друга семьи. Как ранее рассказывало URA.RU, Евгений Ситников — бывший игрок «Амкара», выступающий за «Уралец ТС» — погиб в автомобильной аварии в ночь на 12 октября. По предварительным данным полиции, водитель «Лады Приоры», где находились футболисты, выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с «Газелью». В аварии пострадали Кирилл Кочетов, который находится в коме, а также воспитанники «Академии-Амкар» Кирилл Мыльников и Денис Федорочев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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