Футбольные клубы окажут помощь семье погибшего пермского игрока Ситникова

Футбольные клубы «Амкар» и «Уралец ТС» окажут поддержку семье погибшего в ДТП пермского игрока Евгения Ситникова. Об этом сообщает пермский клуб.
«ФК „Амкар Пермь“ и ФК „Уралец ТС“ совместно окажут всю необходимую поддержку родным Евгения Ситникова», — говорится на странице «Амкара» в соцсети «ВКонтакте». Также клуб предлагает болельщикам переводить деньги родным погибшего. Средства собирают на банковскую карту друга семьи.
Как ранее рассказывало URA.RU, Евгений Ситников — бывший игрок «Амкара», выступающий за «Уралец ТС» — погиб в автомобильной аварии в ночь на 12 октября. По предварительным данным полиции, водитель «Лады Приоры», где находились футболисты, выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с «Газелью». В аварии пострадали Кирилл Кочетов, который находится в коме, а также воспитанники «Академии-Амкар» Кирилл Мыльников и Денис Федорочев.
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