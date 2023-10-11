В облсуд поступила апелляция экс-депутата Гайсина, у которого изъяли имущество

12 октября 2023 в 14:57 Размер текста - 17 +

Адвокаты Малика Гайсина, лишившегося активов стоимостью 3 млрд рублей, обжаловали решение Ленинского райсуда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловский областной суд поступила апелляция на решение по делу бизнесмена из Екатеринбурга Малика Гайсина, у которого изъяли в доход государства активы стоимостью 3 млрд рублей. Жалобу рассмотрят 26 октября, следует из картотеки дел облсуда. Решение об изъятии нескольких компаний Малика Гайсина вынес Ленинский районный суд 14 августа. Было установлено, что акции «Уралбиофарма», банка «Вятич», а также доли участия в уставных капиталах ООО «Вагран» и ООО «Актай-М» Гайсин приобрел в нарушение антикоррупционного законодательства, будучи депутатом Госдумы РФ с 1996 по 1999 годы. Иск к предпринимателю подала Генпрокуратура. Защита Гайсина считает решение первой инстанции незаконным и необоснованным. «Оно было принято с грубыми процессуальными нарушениями: такой сложный спор рассмотрели за один день, часть ответчиков отсутствовала, другая часть была уведомлена о судебном заседании за сутки и менее. Кроме того суд отказал во всех ходатайствах, в том числе о приобщении к делу документов от налоговой, которые обосновывают законность денежных средств», — ранее комментировал URA.RU историю адвокат Антон Демченко. Апелляцию рассмотрят 26 октября в Свердловском областном суде.

В Свердловский областной суд поступила апелляция на решение по делу бизнесмена из Екатеринбурга Малика Гайсина, у которого изъяли в доход государства активы стоимостью 3 млрд рублей. Жалобу рассмотрят 26 октября, следует из картотеки дел облсуда. Решение об изъятии нескольких компаний Малика Гайсина вынес Ленинский районный суд 14 августа. Было установлено, что акции «Уралбиофарма», банка «Вятич», а также доли участия в уставных капиталах ООО «Вагран» и ООО «Актай-М» Гайсин приобрел в нарушение антикоррупционного законодательства, будучи депутатом Госдумы РФ с 1996 по 1999 годы. Иск к предпринимателю подала Генпрокуратура. Защита Гайсина считает решение первой инстанции незаконным и необоснованным. «Оно было принято с грубыми процессуальными нарушениями: такой сложный спор рассмотрели за один день, часть ответчиков отсутствовала, другая часть была уведомлена о судебном заседании за сутки и менее. Кроме того суд отказал во всех ходатайствах, в том числе о приобщении к делу документов от налоговой, которые обосновывают законность денежных средств», — ранее комментировал URA.RU историю адвокат Антон Демченко. Апелляцию рассмотрят 26 октября в Свердловском областном суде.