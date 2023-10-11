Сестра милосердия из Курганской области получила должность в Донецке

12 октября 2023 в 14:49 Размер текста - 17 +

Бывший пресс-секретарь Шадринской епархии стала и. о. координатора сестричества в Донецке (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сестра милосердия Анна Бобарыкина из Шадринска Курганской области получила должность исполняющей обязанности координатора сестричества в Донецке. Об этом сообщается на официальном сайте Курганской епархии. «Сестра милосердия сестричества в честь преподобного Далмата Исетского Анна Бобарыкина назначена исполняющей обязанности координатора сестричества в городе Донецке. Новое послушание Анна Борисовна получила по благословению епископа Верейского Пантелеимона, руководителя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению» — указано на сайте. Сообщается, что Бобарыкина ранее занимала должность пресс-секретаря Шадринской епархии. Позднее ее направили на стажировку в Москву и Мариуполь. Как указано на сайте епархии, в настоящий момент Бобарыкина несет послушание в Республиканском травматологическом центре министерства здравоохранения ДНР.

Сестра милосердия Анна Бобарыкина из Шадринска Курганской области получила должность исполняющей обязанности координатора сестричества в Донецке. Об этом сообщается на официальном сайте Курганской епархии. «Сестра милосердия сестричества в честь преподобного Далмата Исетского Анна Бобарыкина назначена исполняющей обязанности координатора сестричества в городе Донецке. Новое послушание Анна Борисовна получила по благословению епископа Верейского Пантелеимона, руководителя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению» — указано на сайте. Сообщается, что Бобарыкина ранее занимала должность пресс-секретаря Шадринской епархии. Позднее ее направили на стажировку в Москву и Мариуполь. Как указано на сайте епархии, в настоящий момент Бобарыкина несет послушание в Республиканском травматологическом центре министерства здравоохранения ДНР.