Сестра милосердия из Курганской области получила должность в Донецке

Сестра милосердия Анна Бобарыкина из Шадринска Курганской области получила должность исполняющей обязанности координатора сестричества в Донецке. Об этом сообщается на официальном сайте Курганской епархии.
«Сестра милосердия сестричества в честь преподобного Далмата Исетского Анна Бобарыкина назначена исполняющей обязанности координатора сестричества в городе Донецке. Новое послушание Анна Борисовна получила по благословению епископа Верейского Пантелеимона, руководителя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению» — указано на сайте.
Сообщается, что Бобарыкина ранее занимала должность пресс-секретаря Шадринской епархии. Позднее ее направили на стажировку в Москву и Мариуполь. Как указано на сайте епархии, в настоящий момент Бобарыкина несет послушание в Республиканском травматологическом центре министерства здравоохранения ДНР.
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