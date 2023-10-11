11 октября 2023

Сестра милосердия из Курганской области получила должность в Донецке

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, храм, церковь, храм александра невского, рпц, православие
Бывший пресс-секретарь Шадринской епархии стала и. о. координатора сестричества в Донецке (архивное фото) Фото:

Сестра милосердия Анна Бобарыкина из Шадринска Курганской области получила должность исполняющей обязанности координатора сестричества в Донецке. Об этом сообщается на официальном сайте Курганской епархии.

«Сестра милосердия сестричества в честь преподобного Далмата Исетского Анна Бобарыкина назначена исполняющей обязанности координатора сестричества в городе Донецке. Новое послушание Анна Борисовна получила по благословению епископа Верейского Пантелеимона, руководителя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению» — указано на сайте.

Сообщается, что Бобарыкина ранее занимала должность пресс-секретаря Шадринской епархии. Позднее ее направили на стажировку в Москву и Мариуполь. Как указано на сайте епархии, в настоящий момент Бобарыкина несет послушание в Республиканском травматологическом центре министерства здравоохранения ДНР.

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Сестра милосердия Анна Бобарыкина из Шадринска Курганской области получила должность исполняющей обязанности координатора сестричества в Донецке. Об этом сообщается на официальном сайте Курганской епархии. «Сестра милосердия сестричества в честь преподобного Далмата Исетского Анна Бобарыкина назначена исполняющей обязанности координатора сестричества в городе Донецке. Новое послушание Анна Борисовна получила по благословению епископа Верейского Пантелеимона, руководителя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению» — указано на сайте. Сообщается, что Бобарыкина ранее занимала должность пресс-секретаря Шадринской епархии. Позднее ее направили на стажировку в Москву и Мариуполь. Как указано на сайте епархии, в настоящий момент Бобарыкина несет послушание в Республиканском травматологическом центре министерства здравоохранения ДНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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