Четырех депутатов из пула Бурматова решили исключить из «Единой России»

12 октября 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

Решение о наказании должны принять на уровне местного политсовета (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В областной организации «Единой России» после скандала с разоренным офисом партии в Металлургическом районе Челябинска рекомендовали исключить из партии четырех единороссов. Эту информацию подтвердили URA.RU 12 октября в региональном отделении партии. Все провинившиеся входят в пул депутата Госдумы Владимира Бурматова. «Заслушивали отчет о работе Металлургического местного отделения ЕР. Встал вопрос об истории с вывозом мебели и оргтехники, на полтора месяца парализовавшего работу партийцев. Замсекретаря отделения фактически повторил прежние тезисы, что имущество было куплено на собственные деньги депутата гордумы Юрия Панова, и сейчас находится дома у него, а также депутата заксобрания области Максима Романова, местных депутатов Олега Мальцева и Сергея Астафьева. В итоге прозвучала рекомендация рассмотреть вопрос об исключении из партии всех четырех», — пояснили URA.RU в региональном исполкоме ЕР. По информации URA.RU, заседанию предшествовало разбирательство на уровне местного отделения ЕР. На нем людям Бурматова пришлось оправдываться за «дестабилизацию обстановки в местном отделении партии». Помимо прочего, в вину им поставили неуплату партвозносов в сентябре, что истолковали как попытку подставить секретаря местного отделения Сергея Кочеткова. Но тогда речь шла лишь об удалении виновных с руководящих постов. Астафьев, ранее возглавлявший Металлургическое отделение ЕР, сообщил URA.RU, что вся мебель и оргтехника была закуплена на личные средства депутата районного совета Юрия Панова, и теперь вернулись к владельцу. Собственно, все отделение партии в Металлургическом районе, по его словам, несколько лет содержалось за счет Панова. Романов в разговоре с корреспондентом агенства сказал, что ему нечего добавить к словам Астафьева, и он готов подтвердить их в случае разбирательства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В областной организации «Единой России» после скандала с разоренным офисом партии в Металлургическом районе Челябинска рекомендовали исключить из партии четырех единороссов. Эту информацию подтвердили URA.RU 12 октября в региональном отделении партии. Все провинившиеся входят в пул депутата Госдумы Владимира Бурматова. «Заслушивали отчет о работе Металлургического местного отделения ЕР. Встал вопрос об истории с вывозом мебели и оргтехники, на полтора месяца парализовавшего работу партийцев. Замсекретаря отделения фактически повторил прежние тезисы, что имущество было куплено на собственные деньги депутата гордумы Юрия Панова, и сейчас находится дома у него, а также депутата заксобрания области Максима Романова, местных депутатов Олега Мальцева и Сергея Астафьева. В итоге прозвучала рекомендация рассмотреть вопрос об исключении из партии всех четырех», — пояснили URA.RU в региональном исполкоме ЕР. По информации URA.RU, заседанию предшествовало разбирательство на уровне местного отделения ЕР. На нем людям Бурматова пришлось оправдываться за «дестабилизацию обстановки в местном отделении партии». Помимо прочего, в вину им поставили неуплату партвозносов в сентябре, что истолковали как попытку подставить секретаря местного отделения Сергея Кочеткова. Но тогда речь шла лишь об удалении виновных с руководящих постов. Астафьев, ранее возглавлявший Металлургическое отделение ЕР, сообщил URA.RU, что вся мебель и оргтехника была закуплена на личные средства депутата районного совета Юрия Панова, и теперь вернулись к владельцу. Собственно, все отделение партии в Металлургическом районе, по его словам, несколько лет содержалось за счет Панова. Романов в разговоре с корреспондентом агенства сказал, что ему нечего добавить к словам Астафьева, и он готов подтвердить их в случае разбирательства.